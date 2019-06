Simona Ventura menziona Belen: De Martino, sorriso al miele in diretta

Simona Ventura, la menzione a Belen Rodriguez durante la finale di The Voice: Stefano De Martino sorride in studio. Poi il fuori programma che scatena l’ilarità

The Voice of Italy, durante la finale andata in onda martedì 4 giugno 2019 e trasmessa in diretta su Rai 2, ha visto tanti momenti esilaranti e simpatici. Uno su tutti, il fuori programma che ha visto un’irruzione involontaria di un’assistente in studio, scatenando l’ilarità generale. Altro momento leggero è stato quello che ha visto Simona Ventura dedicare un dolce saluto all’amica Belen Rodriguez attraverso Stefano De Martino, presente a ‘The Voice’ al fianco di Andrea Delogu per commentare la trasmissione su Rai Radio 2.

I saluti di Simona per Belencita: Stefano, sorriso al miele

A un certo punto, durante un break dal canto, Simona Ventura, interloquendo con Stefano De Martino, ha chiesto: “Stefano, volevo solo dirti una cosa. Mi saluti la mia Belenita?”. Il danzatore partenopeo, che da qualche mese è tornato a respirare i sussurri d’amore vicino alla modella argentina, si è lasciato andare al suo classico e mieloso sorriso, rispondendo affermativamente a SuperSimo. Oltre a questo scambio di tenerezze tra amiche e colleghe televisive, c’è stato un momento di ilarità generale quando un assistente di studio è passato inavvertitamente davanti alla telecamera. La Ventura ha cercato di trattenerlo ma quest’ultimo è riuscito a fuggire. La più scatenata nelle risate è stata Elettra Lamborghini. Anche Simona ha accolto simpaticamente il fuori programma: “Questa è la diretta.”

Tensione tra Gigi D’Alessio ed Elettra Lamborghini per l’eliminazione di Miriam Ayaba

Dopo le risate c’è stato anche un attimo di tensione. A farla emergere l’eliminazione di Miriam Ayaba del Team Elettra. Proprio la Lamborghini ha espresso il suo disappunto, sostenendo che qualcosa non tornava visto che la cantante è sempre stata apprezzatissima sui social, fin dall’inizio del suo percorso a The Voice. Gigi D’Alessio ha avuto da ridire su tali esternazioni: “Allora portiamo i cantanti in finale in base ai follower e non alla voce”. Pronto l’intervento pacificatore della Ventura che ha riportato la tranquillità in studio.