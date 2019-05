Belen e Stefano De Martino, primo shooting di coppia: Jeremias commenta

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il primo shooting di coppia dopo il ritorno in love è da brividi: Jeremias commenta le foto

Sale, sale e sale ancora… Sempre più! Stiamo parlando della passione che ha (ri)travolto Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che per sancire ulteriormente il gran ritorno in love, nelle scorse ore, hanno realizzato il primo shooting fotografico di coppia. Un antipasto di quello che è avvenuto nel backstage che li ha immortalati lo hanno dato i diretti interessati, che sui loro profili social hanno fatto trapelare alcuni scatti da brivido, nonché brevi filmati teneri e amorevoli. That’s amore! E che amore…

“Quando ti sto in braccio io, gli occhi li tieni sempre aperti, però…”. Simpatico botta e risposta tra Stefano e Jeremias

Belen sul suo profilo Instagram ha fatto apparire una suggestiva fotografia in cui risalta il dettaglio del suo occhio a fianco di quello di Stefano. Uno scatto che in poche ore ha raccolto oltre 300 mila like e una cascata di commenti, tra cui gli ormai immancabili “Baci stellari” di Valeria Marini. De Martino ha invece pubblicato una foto in bianco e nero, a mezza figura, in cui tiene tra le braccia Belencita, stringendola attorno alla vita. I due piccioncini sono stati ritratti entrambi con gli occhi chiusi, gli occhi dei sognatori, quelli dell’amore. “Quando ti sto in braccio io, gli occhi li tieni sempre aperti, però…“, il simpatico commento di Jeremias Rodriguez, a cui ha fatto seguito la spassosa risposta di Stefano: “Chiaro, tu sei un’altra cosa”. Anche questo post ha fatto il pieno di like, oltre 340 mila, e ha stimolato un’infinità di commenti entusiasti.

Belen e Stefano, bacio rovente

Già nella giornata di ieri, prima che venissero divulgati gli scatti amorevoli sui social, Belen e Stefano avevano dato un assaggio del backstage dello shooting. Nella fattispecie l’argentina ha pubblicato delle Instagram Stories del set. In una di queste è stata ‘presa d’assalto’ da De Martino, che, avvicinandosi a lei, l’ha baciata con ardore e passione. Un piacevole fuori programma, naturalmente perdonato. Dopotutto agli innamorati si sconta tutto. Figuriamoci a Belencita e a De Martino.