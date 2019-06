Amici 18, Giordana verità sul passato: “Non voleva vivere in Francia!”

News Giordana Amici 2019: il padre parla del passato della loro famiglia

Adesso conosciamo nuovi retroscena sul passato di Giordana Angi. Suo padre, come un fiume in piena, ha deciso di raccontare tutto al settimanale Dipiù: ha spiegato avvenimenti che cozzano con quelli raccontati alcuni giorni fa dalla madre di Giordana e dalla stessa cantante. Ovviamente non scopriremo mai qual è la verità, ma le ultime confessioni di Rodolfo Angi non passano di certo inosservate. Ha deciso di dire la sua su alcune vicende e ha tenuto a precisare che non è mai stato un padre assente, al contrario: ha dato sempre il suo contributo nella crescita di Giordana e sua sorella Elisa.

Papà Giordana Angi: la confessione sulla figlia

Dopo aver criticato un atteggiamento di Giordana di Amici, il padre ha spiegato che, in verità, la ragazza non ha mai desiderato stare in Francia: “Giordana, che aveva dodici anni, mi telefonava decine di volte al giorno, mi chiedeva senza sosta di andare a prenderla: non voleva vivere in Bretagna – ha confessato Rodolfo Angi alle pagine di Dipiù –. Andai da lei, ma non potevo riportarla con me in Italia. Il verso della sua canzone Quante volte ad aspettarti in cui dice ‘le tue spalle che si girano’ si riferisce a quel giorno: io che me ne vado senza portarla con me. Ma non potevo prenderla contro il volere della madre”.

Quella frase che spezzò il cuore del padre di Giordana…

Sua madre, recentemente, ha spiegato di quali distrurbi Giordana ha sofferto; suo padre, ora, vuole raccontare solo ed sclusivamente la sua verità: “Andammo a fare una passeggiata e mi cantò una canzone che aveva scritto da poco. Un verso fa così: ‘Un padre e una figlia, lo stesso cognome solo a parole’. Se mi avessero dato una coltellata, avrei sentito meno dolore. […] Sarò anche severo, ma non mi merito un verso come quello”. Cos’altro scopriremo sui protagonisti di Amici di Maria De Filippi?