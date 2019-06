Alberto Urso fidanzato? Zerbi glielo chiede, lui chiama Valentina Vernia

Gossip Amici 2019, Alberto Urso si è fidanzato o è ancora single?

Il cuore di Alberto Urso è impegnato? Tutti i fan se lo stanno chiedendo ormai da tempo: vogliono sapere se è veramente interessato a Tish (e lei a lui) o se sta frequentando un’altra ragazza. Rudy Zerbi, sempre senza peli sulla lingua, ha chiesto direttamente al tenore di Amici se ha una relazione in corso e lui ha risposto con imbarazzo. Ha comunque dato una risposta. La sua fidanzata? Avvolta nel mistero, anche se, dopo quello che è successo negli ultimi giorni, sembra proprio che sia sempre più vicino a una ragazza in particolare conosciuta durante la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi.

Alberto di Amici tra Tish e Valentina? La domanda di Rudy Zerbi

Tish e Alberto si sono lasciati andare a un lungo abbraccio che ha fatto scatenare tutti i fan! Zerbi, però, vuole vederci chiaro e, durante una delle sue ultime Instagram stories, ha detto: “Alberto, ma seriamente, non sto scherzando, non ce l’hai una casa? Non ci posso credere, ragazzi. Alberto al telefono con Banana, poi con Tish… Vuoi dirci una volta per tutte con chi stai?”. Domanda, questa, fatta durante la videochiamata di Alberto Urso e Valentina Vernia, l’ex ballerina della squadra Blu.

Alberto Urso dà una riposta che non chiarisce la sua situazione sentimentale

Rudy ha battezzato Alberto e Valentina i “Bananurso”, ma comunque vi possiamo dire con certezza che i due non stanno insieme: la ragazza è già impegnata sentimentalmente; e Tish, invece, vorrebbe forse riprovarci col tenore? Quest’ultimo, nelle ultime ore, ha fatto impazzire tutte esibendo il suo fisico mentre Jefeo ha lasciato senza parole mostrando il suo nuovo look per l’estate (critiche e paragoni non sono mancati). Ma quale è stata la risposta di Alberto alla domanda di Zerbi? Eccola qui: “Non lo so”. Non sa con chi è fidanzato o non sa se può considerarsi fidanzato?