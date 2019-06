Jefeo nuovo look per l’estate: i fan non approvano (Foto)

Il nuovo look di Jefeo, il trapper di Amici sorprende le sue fan (in negativo)

Jefeo di Amici ha deciso di dare un taglio al suo ciuffo! Per questa estate 2019, ha optato per un taglio cortissimo, stile Maluma; una scelta che ha spaccato le sue fan, molte delle quali gli hanno confessato che lo preferivano com’era prima. Ma c’è stato anche chi lo ha paragonato al noto cantante colombiano che ha recentemente duettato con Madonna, dicendo che è molto meglio Jefeo. Un paragone forse un po’ troppo azzardato. Jefeo è un ragazzo che ama sperimentare e non cambierà sicuramente idea se qualche sua sostenitrice avanza delle critiche. Vanno semplicemente rispettate.

News Amici 2019: la foto del nuovo taglio di Jefeo

Dopo la storia con Ludovica Caniglia, il trapper di Amici di Maria De Filippi ha confessato di sentirsi finalmente meglio: è concentratissimo sulla sua carriera e sui cambiamenti da apportare nella sua vita… come quello del look! Su Instagram ha scritto (pubblicando la foto del suo nuovo taglio di capelli): “Nuovo look, bello fresco per l’estate… che ne dite?”. Addio al ciuffo, le fan hanno reagito così: “Sei bellissimo lo stesso, ma mi mancherà il ciuffo”; “Ma i tuoi bellissimi capelli?”; “Cos’hai combinato?”; “No, amore, ma cos’hai fatto?”; “Ora ti compro una parrucca”.

Amici ultime notizie: Jefeo lascia tutte senza parole, Alberto mostra il fisico

Nonostante sia stato eliminato prima della semifinale di Amici 2019, Jefeo ha dalla sua parte un grande numero di fan, che lo seguirebbero anche in capo al mondo; lo stesso vale per Alberto Urso, che ha pubblicato una foto del suo fisico che ha fatto impazzire tutte! Dovete poi sapere che anche Tish ha deciso di stravolgere il proprio look. Come ci sorprenderanno ancora gli ex concorrenti di Amici 18?