Alberto Urso mostra il fisico: strage di cuori dopo Amici (Foto)

Gossip Amici, Alberto Urso fa impazzire le fan con uno scatto di Instagram

Alberto Urso piace per la sua voce e… per il fisico! Su Instagram lo esibisce spesso, lasciando stupefatte la miriade di fan che lo segue da Amici di Maria De Filippi. La sua ultima foto ha raggiunto un numero spropositato di cuoricini e di commenti divertenti scritti da ammiratrici che stravedono per lui. Nell’ultimo scatto mostra il bicipite, i suoi occhi azzurri e profondi e un sorrisino malizioso: un mix che ha fatto impazzire le sue follower, che non sono proprio riuscite a trattenersi. Chissà cosa ne penserà Tish di tutti questi apprezzamenti… Sì, Amici 2019 è terminato, ma non il loro bellissimo rapporto!

Foto fisico Alberto Urso e commenti delle fan

A proposito di Tish: quest’ultima, dietro le quinte del Tim Live Show di Amici, ha dato un abbraccio da dietro ad Alberto che ha fatto scoppiare il gossip! Le fan del tenore non sono gelose, anzi sperano che possa risbocciare l’amour. Chi lo sa… per il momento si lasciano andare ad apprezzamenti variopinti: “Sono appena svenuta”; “Va beh, le vampate di calore io non le meritavo!”; “Infartiamo tutte insieme”; “Mi sono dimenticata come si respira!”; “Peccato che sono lontana… altrimenti sarei già in fila”; “Alberto, ascolta, la vuoi finire di postare queste foto? Ci fai venire solo gli infarti così, basta! Per non parlare delle storie senza maglietta… help!”; “Io morta per sempre”.

Gli ultimi gesti di Alberto Urso che non passano inosservati

Recentemente Alberto Urso ha sorpreso anche per il regalo fatto a Maria De Filippi, una delle persone più importanti della sua vita. Cos’altro ha lasciato senza parole? Il riavvicinamento di Tish e Giordana Angi, che sono comparse insieme in una stessa foto scattata da Rudy Zerbi. La loro antipatia sembra realmente scemata.