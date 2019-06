Giordana e Tish amiche dopo Amici? La foto che scatena i fan

Amici news, Tish e Giordana: è nata un’amicizia o ancora non si sopportano?

Sembra proprio che sia tornato il sereno tra Giordana e Tish di Amici 2019. Terminata l’esperienza televisiva, hanno deciso di mettere da parte le loro antipatie, preferendo avere un rapporto civile. Non si può parlare di vera e propria amicizia, però si può dire – senza sbagliare – che tra le due cantanti c’è stato un importante riavvicinamento. Dopo tutto quello che si sono dette ad Amici di Maria De Filippi, è già un miracolo vederle in una stessa foto! Uno scatto, pubblicato dal professore Rudy Zerbi, ha sorpreso i fan di entrambe le ragazze, felici per come si è evoluto il loro rapporto dopo Amici.

Foto Giordana e Tish insieme dopo Amici

Rudy Zerbi ha commentato la foto (che potete vedere più in basso) in questo modo: “Abbiamo formato una nuova band: ‘The Grat’. A 5000 commenti vi facciamo ascoltare il nostro primo singolo”. Dopo aver notato il grande abbraccio di Tish e Alberto Urso – e bisogna dire grazie a Zerbi per questo -, ai fan di Amici di Maria De Filippi ha colpito l’espressione di Giordana Angi: “La faccia di Giordana dice tutto”; “Giordana mood della vita”; “Sì, ma la faccina di Giordana vince su tutti!”; “Giordana mi fai volare altissimo!”.

Ultime notizie Amici di Maria De Filippi: Alberto grande amico di Giordana e di nuovo fidanzato di Tish?

Il Tim Live Show di Amici è stato costellato da tanti momenti emozionanti, da numerose esibizioni, da duetti incredibili (sì, Tish e Alberto hanno cantato nuovamente insieme). Gli ex concorrenti di Amici continuano a far chiacchierare: avete visto il look stravolto di Tish? Per non parlare poi delle ultime confessioni fatte dal padre di Giordana Angi. Aspettiamoci ancora di tutto da questi ragazzi! Come ci sorprenderanno la prossima volta? Alberto e Tish parleranno presto di fidanzamento? I loro sostenitori aspettano solo questo!