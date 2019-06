Tish doppio colore di capelli, Francesco Monte approva (Foto)

Nuovo look Tish: la cantante cambia ancora! La foto che stupisce tutti e che piace a Francesco Monte

Tish di Amici ha deciso di sorprendere ancora i suoi fan! Cos’ha fatto questa volta? Ha optato per un doppio-colore di capelli: da una parte sono arancione, dall’altra invece molto più scuri. Ovviamente non tutti apprezzano queste “pazzie” della cantante, ma c’è anche chi ama molto questi sconvolgimenti: per esempio Francesco Monte le ha lasciato un cuoricino su Instagram (come potrete notare nella foto d’apertura). L’ex tronista di Uomini e Donne segue con attenzione Amici di Maria De Filippi e sembra proprio che Tish sia stata tra i suoi concorrenti preferiti. Da quando è terminato il talent show di Canale 5, i fan della cantante sono aumentati e fra questi ci sono anche personaggi famosi proprio come Monte.

Capelli Tish: neri-arancioni per la cantante di Amici

A lasciare un cuoricino e un commento anche Timor Steffens (l’insegnante di ballo che tutti rivogliono nella prossima edizione di Amici): “Dope look”! Oltre ad aver tinto i capelli, Tish ha anche colorato di nero un sopracciglio. E pensare che solo pochi giorni fa aveva sorpreso tutti con un altro tipo di look… Cosa farà la prossima volta?

News Amici, Alberto e Tish sono tornati insieme? Curiosità sui due cantanti

Nelle ultime ore sta facendo parlare la vicinanza di Tish e Alberto Urso: si sono messi di nuovo insieme? Non è passata inoltre inosservata una gaffe fatta da Tish sui social network… Sentiremo ancora parlare di questa cantante e dei suoi look. In quale programma la vedremo la prossima volta? E deciderà di cantare solo pezzi in inglese o cambierà idea come hanno fatto i The Kolors nel corso degli anni?