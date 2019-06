Alberto Urso e Tish stanno insieme dopo Amici? Una videochiamata speciale

Tish e Alberto Urso stanno insieme dopo Amici? Le news sui due ex compagni di scuola

Tish e Alberto Urso stanno insieme dopo Amici di Maria De Filippi? La risposta è no, non ufficialmente almeno visto che nessuno dei due al momento si è sbilanciato sugli ultimi pettegolezzi; ciò non vuol dire tuttavia che noi pettegoli che abbiamo occhi e orecchie ovunque non abbiamo notato qualche strano movimento dopo la fine del talent show. Come ben sapete, i rapporti tra Alberto e Tish si erano abbastanza raffreddati quando lei decise di cambiare squadra, e anche al Serale non è che i due siano stati proprio così vicini, molto probabilmente per via dell’interruzione della loro chiacchieratissima frequentazione – mai confermata, ricordiamolo -. Dopo la fine del programma però le cose sembrano essere cambiate.

Alberto Urso fidanzato? La videochiamata di Tish

In questi giorni infatti stiamo seguendo attentamente sia lui sia lei, e abbiamo notato una certa vicinanza, al punto che più di qualcuno ha iniziato a chiedersi se Alberto sia fidanzato con Tish; il gossip è riesploso insomma, e a contribuire ai pettegolezzi è stato ad esempio anche Rudy Zerbi che ha fatto una domanda molto particolare al tenore che ha vinto Amici, e la risposta che lui ha dato non ci ha convinto proprio per niente. Quali sono gli ultimi aggiornamenti? Oggi su Instagram potete vedere che Tish è a Messina e sta mangiando una brioche con granita: un evento, possiamo dirlo, visto che Alberto durante Amici 16 ha sempre parlato di questa specialità siciliana, e il momento è finalmente arrivato. Pensate che Tish ha persino deciso di fare una videochiamata con Alberto per farlo assistere al momento. Cosa c’è di strano? Proprio niente. Ma qualcosa sotto potrebbe esserci.

Quale futuro per Alberto e Tish dopo Amici?

Se per qualcuno infatti quello di Tish e Alberto potrebbe essere il comportamento di due amici che si vogliono bene anche dopo la fine del programma, per qualcun altro – anche per noi, non ve lo nascondiamo – queste continue attenzioni che l’uno riserva all’altra possono voler dire che i due si stanno iniziando a frequentare non come amici. Ci sbagliamo? Potrebbe essere ma vogliamo vederci chiaro, perciò continuate a seguirci!