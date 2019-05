Alberto Urso vincitore di Amici 2019, è un vero trionfo: Maria De Filippi felicissima

Amici 2019 vincitore, con Alberto Urso trionfa il vero talento

Alberto Urso è il vincitore di Amici 2019: un trionfo senza precedenti per un talento indiscutibile e un ragazzo umile e determinato che si è sempre messo in gioco e non si è mai tirato indietro da nessuna sfida. Un grande esempio per chi vuole entrare ad Amici e per coloro che vogliono sfondare come cantanti in un mondo come quello della musica in cui imporsi è diventato sempre più difficile. Raramente si sono presentati ad Amici di Maria De Filippi talenti di questo calibro – per quanto la qualità di ballerini e cantanti sia cresciuta esponenzialmente nel corso delle ultime edizioni – e siamo davvero contenti che un campione come Alberto sia stato apprezzato non solo dai professori e dalle giurie che si sono succedute al Serale ma anche dal pubblico che ne ha decretato il trionfo.

Tantissimi premi per i concorrenti di Amici, a Giordana Angi il premio della critica

Sorpreso ed emozionato, Alberto ha ringraziato Maria De Filippi e tutti coloro che gli sono stati vicini in questo periodo così difficile e dopo aver espresso nel corso della puntata la volontà di dormire per l’ultima volta in casetta, richiesta, quest’ultima, che ci fa capire il modo in cui ha affrontato questo percorso. Grandi soddisfazioni anche per gli altri concorrenti, visto che ognuno di loro ha ottenuto un premio consistente in denaro; commoventi le parole di Giordana che ha vinto il premio della critica: “Per me – così ha ringraziato i giornalisti della carta stampata e del Web – questo rappresenta un traguardo grandissimo perché è parecchio tempo che cerco di far ascoltare le mie canzoni e quindi il vostro sostegno è qualcosa di straordinario”.

Finale strepitosa ad Amici: un’altra conferma per un programma di successo

Tutta la finale comunque è stata bellissima; Irama, che ha presentato in studio il suo pezzo Arrogante, si è detto felicissimo di aver assistito a uno spettacolo di livello così alto: “Ci tenevo a fare i complimenti ai finalisti perché è una finale da paura: è un onore essere qua, ed è bello vedervi e sentirvi”. Bisogna dire che il merito di questo livello è anche dei professori e degli autori che, nonostante le dinamiche che hanno portato a ricostituire quasi completamente la classe a ridosso del Serale, riescono ogni anno a portare in finale talenti indiscutibili e ragazzi motivati: si tratta di un successo indiscutibile per una trasmissione che dopo quasi venti anni raggiunge tutti gli obiettivi per cui è nata, cioè da una parte promuovere il talento (non solo italiano sin dalle prime edizioni), dall’altra totalizzare ascolti soddisfacenti. Complimenti a Maria De Filippi e a tutto il suo staff insomma perché ancora una volta il mix talent/reality si è rivelato vincente.

Tutte le sfide della finale di sabato 25 maggio

Di seguito tutte le sfide della finale, dal primo all’ultimo girone, che ha visto scontrarsi i quattro concorrenti rimasti in gara con numerose esibizioni giudicate inizialmente dal televoto e in un secondo momento rispettivamente dalla giuria, dai professori e dai due tecnici Luciano Cannito e Beppe Vessicchio.

Tutte le sfide del primo girone: la giuria salva Rafael, Vincenzo eliminato

Esibizione di Giordana che ha cantato Piazza grande; Esibizione di Vincenzo; Esibizione di Alberto che ha cantato Nessun dorma; Esibizione di Rafael che ha interpretato Il miglio verde; Esibizione di Giordana che ha cantato Via; Esibizione di Vincenzo che ha interpretato Il bambino col pigiama a righe; Esibizione di Alberto che ha cantato Il mare calmo della sera; Esibizione di Rafael.

Rafael è arrivato ultimo per il televoto ma con il voto della giuria è riuscito a piazzarsi in seconda posizione, con la conseguente eliminazione di Vincenzo; Alberto invece si è piazzato primo mentre Giordana è arrivata terza. Ricordiamo comunque che Di Primo può essere soddisfatto, se considerate il premio ottenuto in semifinale.

Tutte le sfide del secondo girone: Alberto in finalissima, Giordana batte Rafael

Esibizione di Giordana che ha cantato A mano a mano; Esibizione di Rafael; Esibizione di Alberto che ha cantato ‘O surdato nnammurato e ‘O Sole mio; Esibizione di Giordana che ha cantato Casa; Esibizione di Rafael; Esibizione di Alberto che ha cantato Space Oddity; Esibizione di Giordana che ha cantato Il regalo più grande; Esibizione di Rafael che ha ballato con Rebecca Bianchi; Esibizione di Alberto che ha cantato Can’t help falling in love.

La classifica finale (data dalla somma dei voti della giuria e dei professori) ha premiato Alberto che è andato subito in finalissima. Al ballottaggio sono finiti Giordana e Rafael che sono stati giudicati dal televoto e dalla Var (quindi da Luciano Cannito e da Beppe Vessicchio) dopo tre esibizioni: Giordana ha cantato Ciao amore, ciao, La nevicata del 56 e Averti addosso mentre Rafael ha ballato tre quadri bellissimi che hanno confermato ancora una volta – casomai ce ne fosse davvero bisogno – non solo la sua bravura ma anche l’immenso talento di Giuliano Peparini. Il televoto ha premiato Giordana che è stata confermata anche dai due tecnici; Rafael può dirsi comunque soddisfatto perché ha vinto il premio di categoria e si è portato a casa ben 50mila euro e un grandissimo bagaglio di esperienza: il ballerino ha ringraziato tutti e ha dichiarato che considera Peparini il suo secondo papà, confessione, quest’ultima, che ha commosso il direttore artistico.

Tutte le sfide della finalissima: Alberto Urso vincitore di Amici 2019

Esibizione di Alberto che ha cantato Nelle tue mani (Now we are free); Esibizione di Giordana che ha cantato Chiedo di non chiedere; Esibizione di Alberto che ha cantato Your Song; Esibizione di Giordana che ha cantato Ti ho creduto; Esibizione di Alberto che ha cantato Immobile; Esibizione di Giordana che ha cantato Un giorno in più; Esibizione di Alberto che ha cantato Indispensabile; Esibizione di Giordana che ha cantato Ogni volta (di Antonello Venditti); Esibizione di Alberto che ha cantato The show must go on; Esibizione di Giordana che ha cantato Milord paroles; Esibizione di Alberto che ha cantato Accanto a te; Esibizione di Giordana che ha cantato La donna cannone; Esibizione di Alberto che ha cantato La mia rivoluzione; Esibizione di Giordana che ha cantato Quante volte ad aspettarti.

Finisce così quest’edizione di Amici dopo un inizio che ha visto Maria sbilanciarsi nei confronti di ogni concorrente, soprattutto di Alberto, e con un video mandato in onda alla fine in cui sono stati ripercorsi i 18 anni di vita del talent show: per qualcuno si tratta di un filmato referenziale; per noi si tratta di un montaggio che rende giustizia a una trasmissione che prima fra tutti ha portato in televisione l’arte ed è cresciuta anno dopo anno senza fare sgambetti alla concorrenza. Tutto merito di Maria, bisogna dirlo, che è molto di più di una semplice conduttrice. Complimenti ad Alberto e altrettante congratulazioni a lei e al suo team. Trovate qui le anticipazioni sulla prossima edizione.