Amici 2019, tutti i premi assegnati in finale: soddisfazioni infinite per i concorrenti

Premi assegnati ad Amici 2019, in finale i concorrenti volano alto

La finale di Amici 2019 è stata tutto un proliferare di premi e borse di studio e di lavoro che consentiranno ai concorrenti, non solo ai quattro finalisti, di continuare a combattere per i propri sogni. Ancora una volta insomma il talent show si conferma non solo uno dei programmi di punta di Mediaset ma anche il migliore in assoluto nella televisione italiana per la possibilità che viene offerta a cantanti e ballerini di vivere del loro talento. Ma quali sono stati esattamente tutti i premi consegnanti ai concorrenti di quest’edizione? Ve lo diciamo subito ricordandovi che non si tratta di premi fissi e che dipendono dalle collaborazioni instaurate dal programma nel corso dell’anno.

Amici 2019, l’elenco dei premi dei concorrenti: Alberto e Rafael al top

Partiamo dal vincitore: Alberto Urso ha vinto 150mila euro + 30mila euro del premio Tim (la compagnia telefonica lo ha anche intervistato subito dopo la vittoria); Rafael Quenedit, che invece ha vinto la categoria, si porta a casa non solo 50mila euro ma anche la proposta di Giuliano Peparini di lavorare con lui in un nuovo spettacolo in cui interpreterà il figlio di Lucrezia Borgia. E non è finita qui: Banca 5 lo ha anche premiato con una borsa che gli coprirà viaggio e alloggio qualora l’audizione fissata il 22 giugno a Madrid per lavorare nella compagnia nazionale di danza del Paese dovesse andare bene; Per quanto riguarda Giordana Angi, quest’ultima ha vinto il premio della critica pari a 50mila euro, e ha ringraziato tutti sottolineando che si tratta di una grande soddisfazione dopo anni e anni di tentativi andati male; Veniamo ora a Vincenzo che in finale non ha avuto alcunché ma che in semifinale ha ottenuto una borsa da Banca 5 per studiare a New York presso la Complexions Contemporary Ballet; Terminiamo con Tish che oltre alla borsa di 20mila euro della semifinale si porta a casa una borsa di lavoro del valore di 30mila euro per studiare ovunque lei dovesse decidere.

Grandi soddisfazioni per i concorrenti di Amici 2019

Come vedete, si tratta di grandi soddisfazioni per tutti i cantanti e per tutti i ballerini che potranno affrontare in modo concreto le spese necessarie per la loro crescita professionale. Non ci resta che augurare tanta fortuna a tutti, consapevoli del fatto che ognuno di loro troverà la propria strada. Qui trovate tutte le anticipazioni sulla prossima edizione di Amici di Maria De Filippi.