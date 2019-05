Concorrenti Amici 19, le prime anticipazioni sui nomi della prossima edizione

Amici 19 concorrenti, si riparte da Miguel, Federico e Federica

Abbiamo appena finito di guardare l’ultima puntata di Amici 2019 che ha visto trionfare Alberto Urso, e siamo già qui a parlarvi dei concorrenti di Amici 19, o meglio a ricordarvi chi potrebbe presentarsi nella prossima edizione del talent show più seguito d’Italia. La vittoria di Alberto infatti potrebbe avervi fatto dimenticare che prima dell’inizio del Serale Maria De Filippi aveva promesso a tre concorrenti che avrebbero potuto ripresentarsi ai casting di Amici 19 e che da lì sarebbero potuti ripartire; di chi stiamo parlando? Ovviamente di Miguel Chavez, Federico Milan e Federica Marinari che non sono riusciti ad accedere alla fase finale della trasmissione a causa dell’esiguo numero di posti messi a disposizione.

Anticipazioni Amici: i professori confermeranno tutti e tre?

Amici 19 ripartirà proprio da loro tre, soprattutto da Miguel che ha dimostrato di avere stoffa e soprattutto grande capacità di miglioramento, e se fosse confermato Timor Steffens tra gli insegnanti state certi che il posto per il ballerino sarebbe quasi assicurato; non sappiamo cosa ne sarà degli altri due, soprattutto di Federica, perché mentre Federico era apprezzato sia da Alessandra Celentano sia da Veronica Peparini e Timor non si può dire lo stesso della Marinari che ha sempre preso voti piuttosto bassi da Rudy Zerbi. La proposta di Maria De Filippi insomma non implica un’ammissione automatica alla nuova classe, anche in considerazione di tutti i vantaggi che una riammissione comporterebbe.

Amici 19, nella prossima stagione ancora spazio alla lirica?

Non è da escludere, chiaramente, che Maria tenga aperte le porte al mondo della lirica perché la vittoria di Alberto, che non è il primo lirico a presentarsi (c’è stato a suo tempo il trionfo di Matteo Macchioni quando i social network non avevano ancora gran potere), sembra aver avvicinato il pubblico a questo genere di musica tanto apprezzato all’estero e altrettanto poco considerato in Italia. Al momento non vi è alcuna certezza sulle sorti del talent show, anche perché la 18esima edizione è appena finita e sarebbe il caso che Maria e il suo team si riposassero; ovviamente, non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo. Restate sintonizzati!