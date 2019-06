Tish gaffe su Instagram, la cantante sbaglia e i fan si divertono

Gaffe Tish su Instagram: la cantante di Amici diverte tutti

Tish di Amici diverte sempre i suoi fan (meno quelli di Giordana Angi). Non lo fa di proposito, visto che diventa la protagonista di numerose gaffe. Come l’ultima, avvenuta su Instagram. I suoi sostenitori la adorano per il suo talento, prima di tutto, ma anche per la sua ironia. Cos’ha fatto questa volta? Ha pubblicato su Instagram un link impossibile da cliccare e i fan hanno subito notato l’errore; lei no, visto che non l’ha corretto. Magari potrebbe far presto una story con cui chiede di fare swipe up. I suoi ammiratori ne sarebbero grati; ammiratori che la tempestano sempre di messaggi e che le chiedono continuamente quali saranno le tappe del suo primo tour.

L’errore di Tish di Amici e la sorpresa per i fan

Questo è stato l’ultimo messaggio pubblicato da Tish su Instagram: “Hello, my lovelies! Quick reminder: il 22 giugno sarò all’evento ‘Party like a Deejay di Radio Deejay a Milano! Per biglietti, altre info e orari, schiacciate sul profilo di Radio Deejay oppure schiacciate ‘sto link qua: www.partylikeadeejay.deejay.it”. Un link che non riporta a nessun sito, ovviamente, considerato che Instagram non ha ancora introdotto la funzione di inserire link cliccabili anche nei feed. I fan di Tish si sono segnati questa data mentre quelli di Alberto Urso il 20 giugno: sarà presente ai casting di Amici di Maria De Filippi.

Amici news, i commenti di fan di Tish: ecco come hanno risposto alla gaffe

I follower di Tish, notata la gaffe, le hanno scritto immediatamente: “Schiacciate ‘sto link qua che non si può schiacciare”; “Schiacciate ‘sto link qua: a new era of social media influencers has begun”. Tish non ama pubblicizzare gli eventi dov’è protagonista e i suoi fan sono rimasti sorpresi per questo: “Tu che sponsorizzi un evento addirittura con un post… oggi nevica!”; “Attenzione: Tish pubblica un nuovo post. Segnate questo giorno nel calendario. Non si sa quando ricapiterà”; “Quando sponsorizzi, mi viene troppo da ridere. Love u”. Fan che non riescono proprio a togliersi dalla testa quel lungo abbraccio di Tish e Alberto Urso…