Vincenzo Di Primo, proteste vittoria Rafael: “Mi fa piacere”

Polemica Vincenzo-Rafael alla finale di Amici: adesso parla il ballerino della squadra Blu

Vincenzo Di Primo è ritornato a parlare della vittoria sfiorata ad Amici di Maria De Filippi. Per il pubblico a casa era lui il vincitore, ma i giudici hanno ribaltato la situazione con il loro voto: un meccanismo per nulla nascosto, che bisogna accettare senza troppe polemiche… che ci sono comunque state! I fan di Vincenzo hanno infatti ritenuto ingiusta la vittoria di Rafael Quenedit e si sono fatti sentire attraverso i social network. Nonostante Vincenzo non sia stato il primo classificato della categoria ballo, ha comunque firmato un prestigioso contratto di lavoro che gli permetterà di ballare in America.

Vincenzo Di Primo vincitore per il pubblico: le belle parole sui fan

La polemica sulla vittoria di Rafael non ha dato i risultati sperati, ovviamente: non si passa la coppa del vincitore da un ballerino all’altro solo perché delle sostenitrici di uno dei due danzatori non sono d’accordo! E, questa volta, a parlare per la prima volta di tutto questo polverone che si era sollevato durante la finale di Amici 2019 è stato proprio Vincenzo Di Primo, secondo classificato del circuito ballo: “Le proteste dei miei fan mi hanno fatto piacere perché significa che si sono affezionati a me – ha spiegato alle pagine del settimanale Dipiù – e questo era l’obiettivo che mi ero posto partecipando ad Amici: farmi conoscere dal pubblico”.

Amici news, il futuro di Vincenzo dopo il programma

Vincenzo di Amici avrebbe voluto trionfare, ma è comunque felice così: “Certo che mi avrebbe fatto piacere vincere la sezione danza di Amici! Per diventare un ballerino ho affrontato molti sacrifici: a quattordici anni lasciai la mia famiglia perché avevo ottenuto una borsa di studio a Vienna. La sera, quando restavo solo nella mia stanza, scoppiavo a piangere per la solitudine”. Altre news di Amici di Maria De Filippi? Alberto Urso sarà presente ai casting della 19esima edizione.