Giulia De Lellis: il primo gesto pubblico di Iannone per l’influencer

Giulia De Lellis e Andrea Iannone allo scoperto: il primo gesto pubblico del centauro per l’influencer, la storia decolla

Andrea Iannone e Giulia De Lellis allo scoperto. Il pilota e l’influencer non si nascondono più e, anzi, si mostrano al mondo social insieme. Mica poco, visto che i loro follower complessivi ammontano a 5,5 milioni di utenti (4 per Giulietta e 1,5 per il centauro). Dunque, dopo le numerose paparazzate rubate degli ultimi giorni, ora ecco il passo atteso da molti: una bella foto postata dai diretti interessati. Tuttavia la nuova coppia dell’estate ci va con i piedi di piombo: non si è fatta vedere proprio assieme, vale a dire che Iannone si è limitato a pubblicare una foto della sua nuova fiamma in compagnia del fratello Peppe. La stessa istantanea è stata poi diffusa dalla stessa De Lellis.

Giulia e Andrea, che feeling: a Barcellona la coppia non si nasconde più

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha approfittato del suo weekend libero per volare a Barcellona, dove Iannone è impegnato con la MotoGP, nel Circuito di Catalogna. Già ieri il settimanale Chi ha beccato i due insieme in sella a un motorino in terra spagnola. Oggi Andrea ha finalmente pubblicato su Instagram, di sua spontanea volontà, una foto dell’influencer, ritratta mentre è abbracciata dal fratello Peppe, anch’egli in ottimi rapporti con il centauro. Pochi minuti dopo, lo scatto medesimo è apparso tra le Stories di Giulietta. Viva l’amore.

Chiara Ferragni: la gaffe che ha coinvolto Giulia De Lellis. La nuova fiamma di Iannone commenta la vicenda

Giulia continua a essere uno dei personaggi più chiacchierati del momento. E non solo per i gossip sentimentali. Ieri è balzata alle cronache per essere stata coinvolta involontariamente in una gaffe in cui è cascata Chiara Ferragni, sua ‘rivale’ su Instagram. La moglie di Fedez ha pubblicato – a quanto pare per sbaglio, visto che il post è stato presto rimosso – una foto di un noto marchio di costumi di cui è testimonial la De Lellis. Quest’ultima ha commentato la curiosa vicenda, ringraziando Chiara.