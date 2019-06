Chiara Ferragni gaffe sulla ‘rivale’ Giulia De Lellis che ringrazia

By

Chiara Ferragni, la gaffe che coinvolge la ‘rivale’ Giulia De Lellis. L’ex di Damante commenta il passo falso della moglie di Fedez: “Ho apprezzato molto, magari è stato voluto”

Chiara Ferragni scivola su una buccia di banana in un territorio che dovrebbe conoscere benissimo e di cui è regina: Instagram. È proprio vero che a volte anche i migliori cascano. Ma cosa è successo? La fashion influencer più famosa d’Italia e tra le più celebri del globo è incappata in una gaffe che ha involontariamente avvantaggiato una sua ‘rivale’ del web, Giulia De Lellis. L’ex di Andrea Damante, che oggi pare felice nelle braccia di Iannone, si è vista pubblicizzare dalla moglie di Fedez un marchio di cui lei è testimonial. Lo scatto, che ha messo in bella mostra dei bikini a cui la De Lellis è assai ‘affezionata’, è comparso sulla pagina Instagram “Blondesalad”. Tuttavia la Ferragni è presto corsa ai ripari, rimuovendo la foto. Giulia, una volta uscita la news, l’ha anche commentata…

“Ho apprezzato molto, magari è stato voluto.. e se così fosse grazie Chiara”. Le parole della De Lellis

Ad accorgersi della gaffe è stato il sempre attento Alberto Dandolo. “Quando posti per errore l’unica immagine che ti sei imposto di cestinare!”, scrive il giornalista che aggiunge: “Signora Ferragni ma cosa mi combina? Fa pubblicità alla mia adoratissima Giulietta? Signora Fedez stia più attenta, La vedo un po’ distratta! Forse è il caldo! La mia amata Giulia ora, grazie alla sua gaffe, farà vendere ancora più costumi a sto marchio!”. Sotto al post di Dandolo si è fata viva una delle dirette interessate. “Ho apprezzato molto, magari è stato voluto.. e se così fosse grazie Chiara”, ha scritto Giulia che è in ottimi rapporti con la Ferragni.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone: la love story sta per decollare?

Non resta che attendere la versione della Ferragni. Intanto Giulia gongola, e non solo per la pubblicità gratuita. Pare proprio che dopo aver detto stop definitivamente alla love story con Andrea Damante, ora stia gongolando nelle braccia di Iannone. I due sono stati paparazzati diverse volte insieme di recente. Si attendono dichiarazioni ufficiali dei diretti interessati sul loro legame.