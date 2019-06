Giulia De Lellis news: in Spagna per amore di Andrea Iannone

Prosegue a gonfie vele la frequentazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Nonostante i numerosi impegni lavorativi di entrambi, Andrea e Giulia non riescono a fare a meno l’uno dell’altro. E così l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha approfittato del suo weekend libero per correre a Barcellona, dove il pilota è impegnato con la MotoGP. L’esperta di tendenze e l’ex fidanzato di Belen Rodriguez sono stati paparazzati dal settimanale Chi complici e affiatati, come potete vedere nella foto più in basso. E nelle sue storie di Instagram la De Lellis non ha nascosto la presenza del nuovo amore: mentre raccontava ai follower della tendinite che la perseguita da qualche giorno la 23enne ha tranquillamente menzionato lo sportivo.

Andrea Damante soffre per la storia con Giulia De Lellis

E mentre Giulia De Lellis riparte da Andrea Iannone dopo le storie andate male con Irama e Andrea Damante, quest’ultimo non sta attraversando un buon periodo. Il deejay veronese credeva molto nel ritorno di fiamma con la sua ex corteggiatrice ma la minestra riscalda non ha funzionato. “Giulia mi ha lasciato, c’è grande amarezza e dispiacere”, ha ammesso Damante al settimanale Spy. Ma la vita va avanti e così, stando a quanto sussurra il settimanale Chi, il 29enne si sta consolando con una nuova ragazza.

Avvistato Andrea Damante con una misteriosa mora

“A Milano Andrea Damante si è goduto una serata in compagnia di una tentatrice al party Mamacita”, fa sapere il profilo Instagram della rivista diretta ad Alfonso Signorini. Chi sta curando le ferite amorose dell’ex tronista di Uomini e Donne?