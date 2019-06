Damante ammette su Iannone e De Lellis: “Soffro, mi ha lasciato lei”

Andrea Damante (finalmente) dice la sua circa la liason amorosa tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. La sua reazione

Andrea Damante ha scoperto insieme a tutta Italia la nuova liason amorosa dell’ormai ex Giulia De Lellis e Andrea Iannone sulla pagine di Spy. E lo stesso giornale, nel numero in uscita domani 14 giugno, riporta le dichiarazioni dell’ex tronista che si dice molto triste per il risvolto che la storia con l’influencer ha preso. Nonostante i due non abbiano mai confermato di esser tornati nuovamente una coppia (anzi il dj aveva anche minimizzato il loro rapporto, ndr.), ora Damante confessa che sta soffrendo molto per la scelta di Giulia. Secondo le anticipazioni del settimanale, questa volta sarebbe stata la De Lellis a lasciarlo ed iniziare così la frequentazione con Iannone. Parole toccanti quelle di Damante che non immaginavamo, data la rottura della coppia avvenuta in maniera burrascosa e sulla quale si vociferavo alcuni gossip.

Andrea Damante ammette: “Soffro per Giulia“

La notizia dell’amore sbocciato tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone risale ad una settimana fa, da allora siti web, giornali e riviste parlano del gossip che vede protagonisti i due. Se fino ad ora, Damante non ha reagito allo scoop, lo fa ora sulle pagine di Spy dove ammette: “Soffro per Giulia, ma provo a ricominciare“, e non sono mancati nuovi dettagli sulla loro relazione. Giulia e Andrea erano tornati insieme? Sembra proprio così dalle parole del Dama che dice al riguardo: “Giulia mi ha lasciato. C’è solo una grande amarezza e dispiacere. Questa volta so di non aver sbagliato , non ho colpe“. La vicenda si fa sempre più intricata, ma ora abbiamo le idee ben chiare: il Dama e Giulia non sono più una coppia, mentre con Iannone le cose si fanno più serie, o almeno sembra, date anche le foto del fratello di lei con il pilota.

Andrea Damante: la reazione sulla relazione tra Giulia e Iannone

Quella di Spy è la prima reazione pubblica che Damante fa sulla frequentazione tra la ex e Iannone. Su Chi, solo ieri, si diceva che Andrea aveva parlato di questa cosa solo con gli amici più stretti, rivelando che non si aspettava minimamente un risvolto del genere ma che è doveroso andare avanti per la sua strada anche senza Giulia.

Giulia De Lellis chiarisce su Instagram: “Io e Andrea siamo in ottimi rapporti“

Appresa la notizia delle dichiarazioni che Damante ha rilasciato a Spy, Giulia De Lellis ha chiarito in una Instagram stories in cui dice: “Volevo fare un attimo di chiarezza, io e il Dama siamo in buonissimi rapporti, lui sta bene. Non è successo nulla di tutte quelle cose strane che scrivono“.