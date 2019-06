Iannone e Giulia De Lellis, spunta un nuovo indizio: c’entra il fratello di lei

Giulia De Lellis e Andrea Iannone stanno insieme? Gli ultimi indizi

I protagonisti del gossip in questi giorni sono Giulia De Lellis e Andrea Iannone: stanno insieme oppure no? I due vengono paparazzati insieme spesso e volentieri ultimamente, ma non fanno nulla per nascondersi. Pranzano in luoghi pubblici e lasciano indizi sui social: la foto di Giulia a casa di Iannone, in Svizzera, era di facile interpretazione. Se avessero voluto nascondersi insomma avrebbero agito in maniera diversa. Certo è che questo gossip con Iannone è arrivato come un fulmine a ciel sereno per i fan di Giulia e Andrea Damante. I due sembravano essersi riavvicinati negli ultimi mesi, anche loro hanno riempito le copertine delle riviste di cronaca rosa e i fan erano tornati a sperare in un ritorno di fiamma, dopo Irama.

Iannone e De Lellis, è nata davvero la coppia? Spunta il fratello di Giulia

E invece né Irama né Damante, Giulia potrebbe frequentare un altro Andrea, ovvero Iannone. Poco fa su Instagram è arrivata l’ennesima conferma del rapporto nato fra i due. Iannone ha postato una foto insieme a Peppe, fratello di Giulia. Lo scatto è apparso tra le stories del pilota. Iannone e il fratello di Giulia De Lellis sono insieme in macchina per le vie di Milano (dove anche la presunta coppia è stata paparazzata). Anche Peppe ha postato un video, riprendendo le strade della città e poi inquadrando lo stesso Andrea. Potremmo già considerarli cognati, oppure è ancora troppo presto? Magari tra Giulia e Iannone nascerà solo una bella amicizia: non è detto che la conoscenza porterà a una storia d’amore. Questo non impedirebbe al fratello di conoscere e frequentare Iannone.

Giulia De Lellis sta insieme a Iannone? Gli ultimi gossip

Non dimentichiamo però che Giulia ha negato la relazione durante una delle sue recenti serate in discoteca. I fan le hanno chiesto se è fidanzata con lui, ma lei ha risposto di no. Ovviamente dicendo di non essere fidanzata con Iannone non è detto che non si stiano frequentando. Prima di dichiararsi fidanzati, insomma, si dovranno conoscere meglio.