Giulia De Lellis e Iannone paparazzati a cena a Milano: dettagli e news

Giulia De Lellis e Andrea Iannone, beccati a cena a Milano: il gossip impazza, dettagli e news

Sembra proprio che, qui, gatta ci cova: Andrea Iannone e Giulia De Lellis beccati di nuovo insieme, stavolta a cena in un ristorante esclusivo di Milano. Non una cena soli soletti ma in compagnia di un’altra coppia. Poco importa, il fatto è che i due sembrerebbe che si frequentino sul serio. A lanciare l’ultima paparazzata è stato il sempre attento e attendibile giornalista Gabriele Parpiglia che dai suoi profili social ha diffuso lo scatto ‘rosa’ promettendo anche succosi retroscena sul prossimo numero di ‘Chi’. Inoltre, ad accendere ulteriormente il gossip, c’è uno scambio di messaggi tra il fratello della De Lellis e Iannone stesso….

Il pilota e l’influencer paparazzati di nuovo: intanto Iannone scherza anche con il fratello di Giulia

“Intanto a Milano al ristorante da ‘Penelope a casa’ Andrea Iannone e Giulia De Lellis (con suo fratello) a cena… scoop confermato #loveislove e mercoledì in edicola su Chi… To be continued…”, ha scritto Parpiglia sul suo profilo Instagram, pubblicando la foto in cui si vedono il pilota e l’influencer insieme, nel locale. Sembra proprio che il feeling non manchi. Ma c’è di più: l’ex di Belen, su Instagram, scherza anche con il fratello Giulia, sotto al profilo di quest’ultimo. “La mia vita su una foto…”, ha scritto Giuseppe De Lellis ritraendosi in sella a una moto. Pronta la risposta simpatica di Iannone: “Oh, così mi rubi il lavoro“.

Giulia, le parole sulla sua situazione sentimentale: quell'”ancora” che fa sognare i fan

“No, non sono fidanzata” ha risposto Giulia a un fan pochi giorni fa durante una sua ospitata in una discoteca vicino a Roma. L’ex corteggiatrice ha poi aggiunto: “Ve lo giuro, non sono ancora fidanzata”. Quell'”ancora” ha fatto immediatamente drizzare le antenne e in molti lo hanno interpretato come un: “Ok, ci siamo quasi, manca solo l’ufficialità.” Nel frattempo Andrea Damante appare sempre più lontano. E pensare che fino a poche settimane fa sembrava che i Damellis potessero davvero rimettere assieme i cocci di un rapporto andato in pezzi.