Giulia De Lellis e Iannone stanno insieme? Arriva la risposta

Giulia De Lellis e Andrea Iannone: arriva la risposta al gossip dell’influncer

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono fidanzati? Questa è la domanda che molti fan si stanno chiedendo, in seguito agli ultimi gossip. Scendendo nel dettaglio, le notizie attualmente li vedono come coppia. Il dubbio è nato attraverso il gossip lanciato dal settimanale Spy, il quale annunciava che Giulia sta insieme ad Andrea, ex di Belen Rodriguez. Dopo di che, il sito di Isa e Chia pubblicava alcune foto che ritraevano l’influencer in compagnia di Iannone e Lugano. Queste immagini sembrano confermare il gossip su questa nuove love story. Ed ecco che finalmente a dare una risposta al riguardo è proprio la stessa Giulia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Andrea Damante ha smentito la notizia che la vede fidanzata, ma non ha negato che sia nato del tenero tra lei e Iannone. Infatti, la sua risposta sembra lasciare ancora molti dubbi.

Giulia De Lellis nega di essere attualmente fidanzata: la sua risposta continua ad alimentare il gossip con Iannone

“No, non sono fidanzata” risponde Giulia a un fan. Il tutto accade durante la serata di ieri, quando la De Lellis è ospite in una discoteca vicino Roma. L’ex corteggiatrice può rispondere alle domande del suo pubblico e subito un ragazzo le chiede se è fidanzata con Andrea Iannone. Giulia afferma di non essere fidanzata e i presenti sembrano, secondo quanto si vede nel video condiviso da Il Vicolo delle News, non credere alla sua risposte. A questo punto, la De Lellis ride e risponde: “Ve lo giuro, non sono ancora fidanzata”. Ma quell’ “ancora” sembra lasciare ancora qualche dubbio. Sebbene abbia smentito di essere fidanzata con Iannone, non ha comunque negato che tra loro possa nascere una storia d’amore.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono una nuova coppia?

Dopo essere stata beccata insieme a Iannone, Giulia ora smentisce di essere fidanzata. Nonostante ciò, la sua risposta sembra comunque far intendere che stia per nascere qualcosa tra loro. Al momento, nessuna conferma precisa ed esplicita, dunque non ci resta che attendere. C’è, intanto, chi continua a sperare che la bella De Lellis possa tornare tra le braccia di Andrea Damante!