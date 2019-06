Giulia De Lellis e Andrea Iannone insieme a Lugano: è amore

Andrea Iannone è il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis? Ultime news

È tutto vero: Andrea Iannone e Giulia De Lellis si stanno frequentando. Dopo il gossip lanciato dal settimanale Spy arrivano le prime foto della nuova coppia. È il blog di Isa & Chia a pubblicare uno scatto di Giulia e Iannone insieme, in un bar di Lugano. La De Lellis ha dunque momentaneamente lasciato Verona, la città dove vive da anni, per un weekend in Svizzera, dove abita il pilota di Motogp. I due sono stati prima pizzicati in un bar del posto e poi in un altro locale. Molto probabilmente in un secondo momento si sono spostati a casa dello sportivo visto che Iannone ha pubblicato su Instagram un’immagine che lo ritrae di spalle, nel giardino della sua mega villa dove si intravede una vista mozzafiato. È stata forse Giulia, da brava ed esperta web influencer, a fare quella fotografia?

Giulia De Lellis e Andrea Iannone restano in silenzio

Per il momento Giulia De Lellis e Andrea Iannone scelgono la strada del silenzio e del massimo riserbo. Nessuno dei due ha ancora commentato i recenti gossip sulla loro love story. Di sicuro toccherà aspettare prima di avere qualche informazione in più: sia l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia il pilota sono sempre stati molto riservati sulla propria vita privata. In particolare Giulia, dopo la fine della liason con Andrea Damante, ha scelto di non parlare troppo apertamente delle sue questioni di cuore.

Andrea Iannone è il ragazzo giusto per Giulia?

Archiviata la deludente relazione con Andrea Damante e il fugace rapporto con Irama, la liason con Andrea Iannone si rivelerà quella più importante per Giulia De Lellis? Chi vivrà, vedrà!