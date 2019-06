Giulia De Lellis e Iannone nuova coppia? Esplode la passione, lo scoop

Giulia De Lellis fa coppia con Andrea Iannone? Il gossip che infiamma l’estate

Chiusa la parentesi con Irama, Giulia De Lellis era tornata nelle braccia dell’ex Andrea Damante. O almeno è questo quello che i social vociferavano e il gossip chiacchierava. Una vera conferma da parte di entrambi non è mai arrivata e nonostante tutte le indiscrezioni che li hanno visti insieme anche al Coachella, Andrea e Giulia non si sono mai esposti. Il motivo non lo conosciamo ma le ultime indiscrezioni sull’influencer sono importanti. A riportarle il settimanale Spy che in edicola domani anticipa un grosso scoop: quello che vede protagonisti di una nuova storia d’amore, la De Lellis e Andrea Iannone. Ma sarà vero? Il settimanale sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto che riporta una didascalia che sembra parlare chiaro: Giulia e Iannone sono la coppia dell’estate. Maggiori dettagli saranno svelati nel numero in uscita domani, venerdì 7 giugno.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono la coppia dell’estate?

“Che cosa sta bollendo in pentola tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis? “Spy” in edicola da domani vi svela tutti i retroscena della passione che è esplosa tra il pilota di moto, ex fidanzato di Belen Rodriguez, e la influencer, che si è definitivamente allontanata da Andrea Damante. Su “Spy” scoprirete i dettagli della nuova storia d’amore, fin dall’inizio, quando Iannone ha chiesto il numero di telefono della De Lellis…“, questo il lancio della notizia di Spy e che ha mandato in subbuglio il gossip nostrano. Ebbene sì, sembrerebbe che Giulia De Lellis si sarebbe allontanata e definitivamente da Damante (che parlava così del loro rapporto) e si sarebbe invece avvicinata all’ex di Belen Reodriguez. Tutto sarebbe iniziato dopo che il pilota ha chiesto il numero di telefono all’influencer nata a Uomini e Donne.

Giulia e Iannone: la passione dell’estate, come è iniziato tutto?

Per ora abbiamo davvero pochi dettagli da riportarvi ma di certo Spy ha lanciato un vero scoop. Tutti noi, infatti, eravamo sicuri del ritorno di fiamma tra la De Lellis e Andrea Damante, ma la notizia ha ribaltato tutto. Cosa sarà davvero successo?