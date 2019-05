Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme? L’ex tronista di Uomini e Donne rompe il silenzio e ammette: “Ci vediamo ma nulla di importante”

Di Giulia De Lellis e Andrea Damante siti e riviste di gossip continuano oggi a parlarne. Dalle dichiarazioni dei diretti interessati, di fatto, ai più non è ancora chiara la natura del loro rapporto. Sebbene le foto delle loro uscite tra baci, abbracci e coccole sembrano confermare il ritorno di fiamma, i due ex protagonisti di Uomini e Donne continuano ancora a mantenere un profilo basso sulla questione. Ieri sera, però, i microfoni di Tabloid.it hanno intercettato il Damante all’evento di Huawei a Milano e, tra una chiacchiera e l’altra, gli hanno chiesto di commentare (pubblicamente) il riavvicinamento con Giulia. I Damalellis, nome attribuito dai fan della coppia a Giulia e Andrea, sono o non sono tornati insieme? A questa domanda, come dimostra la video-intervista pubblicata sul sito di Tabloid.it, Damante ha risposto confermando la riappacificazione con la De Lellis ma, allo stesso tempo, è stato attento a non sbilanciarsi troppo.

Andrea Damante ha spiegato che fidanzati lui e Giulia De Lellis non lo sono, al momento. L’ex tronista, in questo modo, non ha fatto altro che confermare le parole dette da Giulia qualche tempo fa. “Ci vediamo ogni tanto, qualche volta, ma nulla di ufficiale o particolarmente importante”, ha dichiarato per la precisione Andrea. Inutile dire che, ad oggi, le sue parole hanno spiazzato non poco i fan. I due vogliono davvero andarci con i piedi di piombo o, forse, stanno solo cercando di tenersi più lontano possibile dal gossip?

Giulia De Lellis stoppa il gossip su di lei e Andrea Damante: “Non sono fidanzata… è un periodo particolare”

Quando del ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia si è iniziato a vociferare sul web, e dopo la pubblicazione delle foto di Chi che confermavano il gossip sul loro conto, la De Lellis si è subito apprestata a smentire sui social le notizie che la riguardavano. “Non sono fidanzata. È un periodo particolare. Quando e semmai dovessi fidanzarmi ve ne parlerò io stessa”, aveva detto. Chissà se adesso qualcosa è – di nuovo – cambiata.