Giulia De Lellis prende le distanze da Damante: “È un periodo particolare”

Giulia De Lellis torna a parlare di Damante, l’ex corteggiatrice senza filtri: lei e Andrea non stanno insieme

Gli occhi dei fan di Uomini e Donne sono tutti puntati su Andrea Damante e Giulia De Lellis in questo momento. I due volti noti del Trono Classico, paparazzati insieme recentemente, hanno attirato l’attenzione degli appassionati di gossip nell’ultimo periodo. Sono tornati insieme? Giulia De Lellis e Irama si sono lasciati perché lei è ancora innamorata di Damante? Perché pur essendo stati visti insieme e in atteggiamenti intimi Andrea e Giulia non hanno ancora confermato il ritorno di fiamma? Ebbene, stando alle ultime dichiarazioni di lei sui social, c’è solo una risposta a tutte queste domande. Quale? Giulia, pochi minuti fa, ha confermato di non essere al momento fidanzata e, in questo modo, ha preso le distanze da Damante e dalle notizie che la vedevano impegnata in una relazione sentimentale con lui.

Giulia De Lellis confessa ai fan: “È un periodo un po’ particolare”

Giulia De Lellis, ieri, durante un’intervista aperta al pubblico organizzata da Effe, ha avuto modo di rispondere alle domande e alle curiosità di fan e giornalista accorsi all’evento per parlare con lei. Durante l’incontro, però, Giulia ha molto apprezzato un cosa. Le domande delle persone presenti sono state tante e diverse ma nessuno, ha raccontato lei su Instagram, è stato invadente o irrispettoso. “Nessuno mi ha fatto domande inerenti alla mia vita personale”, ha spiegato la De Lellis su Instagram. “Sapete che è un periodo un po’ particolare. Ieri siete riusciti a rispettare questo mio momento ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo”, ha poi aggiunto l’ex corteggiatrice.

Giulia De Lellis smentisce fidanzamento con Andrea Damante: gli ultimi aggiornamenti sulla coppia

Giulia De Lellis, sempre servendosi dei suoi spazi social, ha poi specificato di non essere al momento fidanzata con nessuno (nemmeno con Andrea Damante quindi). “Quando e semmai dovessi fidanzarmi, sarò molto felice di parlarvene io stessa”, ha infatti affermato. Su quello che sta succedendo tra di loro e perché con Andrea si sono visti di nuovo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi, non ha detto (o fatto intendere) niente. Forse, dopo tutto quello che hanno passato nell’ultimo anno, stanno solo cercando di capire la piena che la loro relazione sta prendendo.