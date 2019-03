Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme: le foto del bacio

Giulia De Lellis e Andrea Damante ancora insieme

Dopo aver clamorosamente chiuso la loro splendida storia d’amore, Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno cercato di rifarsi una vita. Le loro strade si sono completamente divise e da lì ognuno dei due ha sperato, forse, di dimenticarsi dell’altro. Ma dalle ultime indiscrezioni emerse sui vari social possiamo notare che i protagonisti di Uomini e Donne hanno ancora qualcosa da dirsi. Come abbiamo visto la scorsa settimana, sul settimanale Chi è venuto fuori che Giulia e Andrea avessero passato del tempo insieme in un hotel. Da qui, ecco che i fan della coppia hanno iniziato nuovamente a sperare di rivederli insieme. Ebbene si, pare proprio che i due siano ufficialmente tornati ad amarsi..o probabilmente non avevano mai smesso di farlo nonostante la rottura.

Giulia e Andrea beccati insieme dal settimanale Chi

Ma se la scorsa settimana, la rivista ci ha fornito materiale utile per poter pensare in un ritorno di fiamma, ecco che oggi tutto diventa più concreto. Si, il dj veronese e l’influencer romana continuano a vedersi e, questo, non sfugge agli occhi vigili e sempre presenti dei paparazzi. Come riporta l’ultimo numero del settimanale Chi, in edicola da domani 13 marzo 2019, Damante e Giulia si lasciano alle spalle la rottura e provano a ricominciare da capo. Le foto pubblicate da Chi ritraggono i due innamorati mentre si scambiano un bacio. Il sito Spysee riporta, a sua volta, la clamorosa notizia su Instagram.

Irama è ormai acqua passata per Giulia De Lellis

Seppur molti fan speravano in una lunga storia d’amore tra la De Lellis e il cantante Irama, il ritorno di Damante pare abbia spezzato ogni incantesimo. Il sentimento tra i due partecipanti al Trono Classico non sembra aver rivali, il legame che li tiene uniti va oltre qualsiasi altra cosa. Giulia e Andrea sono, quindi, sono tornati insieme!