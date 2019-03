Andrea Damante, con Giulia De Lellis “è destino”: il gesto del deejay

Andrea Damante, “è destino” il ritorno con Giulia De Lellis: il gesto del deejay veronese per l’ex, fan sorpresi

I fan continuano a sperare nel grande ritorno in love di Andrea Damante e Giulia De Lellis. E, forse, il loro desiderio potrebbe presto trovare un risvolto positivo. Nei giorni scorsi a riaccendere il gossip sul deejay e l’influencer è stata una paparazzata della rivista Chi, che ha immortalato l’ex tronista mentre, a sorpresa, ha incontrato Giulietta in un hotel a Milano. Oggi, è giunto un altro segnale sulla loro possibile ri-unione. Su Instagram Andrea ha pubblicato uno scatto della notte appena trascorsa in cui ha festeggiato il suo compleanno in consolle, nel noto locale di Milano Marittima Il Pineta. Con lui anche gli amici Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. E la De Lellis? No, lei non c’era, ma…

Quei like di Damante che non passano inosservati

Sotto al post Instagram pubblicato da Damante sono giunti molti commenti dei follower. E su un paio Andrea ha piazzato dei like che hanno fatto drizzare non poco le antenne a chi spera nel ritorno di fiamma. “Tanti auguri e tutto molto bello ma… Giulietta dov’è?“, il primo pensiero di un fan a cui il deejay ha pigiato ‘Mi piace’. Ma è stato il secondo ‘like’ ad aver mandato i fan dei Damellis in piacevole confusione, cioè quello giunto al commento “è destino, per questo amo entrambi”. Che anche l’ex tronista stia pensando che sia davvero destino che la love story debba essere ricucita? I segnali non finiscono qui.

Le parole di Pietro Tartaglione su Giulia De Lellis e Andrea Damante

Negli scorsi giorni Damante e Giulia hanno avuto un acceso scontro con Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, altri due volti noti di Uomini e Donne. Su Instagram c’è stato un botta e risposta arroventato. Screzi a parte, Tartaglione, nel mezzo della polemica, ha detto che pare ormai evidente che i due “siano tornati assieme”. Non resta che attendere che i diretti interessati prendano parola. Il gran ritorno sembra non essere mai stato tanto vicino.