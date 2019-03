Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono rivisti: foto e news

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? Ultimi gossip

Non è ancora finita la storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. L’ex corteggiatrice e l’ex tronista di Uomini e Donne sono stati beccati insieme dal settimanale Chi in un hotel di Milano. Come riporta la rivista diretta da Alfonso Signorini, il deejay veronese si è incontrato con l’ex fidanzata all’NH Hotel, a Milano, durante la settimana della moda. L’incontro tra i due è avvenuto di notte, tra l’una e le quattro: Andrea è arrivato accompagnato da un autista mentre Giulia era già lì. Non solo: pare che i due si siano rivisti anche a Mantova, dove si sono concessi qualche ora di shopping insieme. Andrea e Giulia si stanno rivedendo come semplici amici o stanno dando un’altra chance al loro amore, nato quasi tre anni fa alla corte di Maria De Filippi?

Giulia De Lellis: la reazione al messaggio di Irama

Intanto nelle ultime ore Irama ha annunciato la fine della relazione con Giulia De Lellis. Una relazione durata solo una manciata di mesi e che non ha mai convinto fino in fondo il pubblico. “La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa di comune accordo. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene, ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme. Spero che questa comunicazione serva a far cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti che mi seguono fino all’estero. Questo non è il mio mondo. Se volete parlare di me, ascoltate le mie canzoni”, ha dichiarato il cantante su Instagram. Un messaggio che ha spiazzato tutti e al quale Giulia non ha voluto rispondere. La De Lellis, infatti, non ha al momento né commentato la fine del rapporto con Irama né i recenti incontri con Damante.

Anche Andrea Damante resta in silenzio su Giulia

Pure Andrea Damante per ora ha scelto la strada del silenzio: sui social network si è mostrato con l’amico Ignazio Moser, spensierato e concentrato sul lavoro. Come andrà a finire con Giulia De Lellis?