Irama: “Storia con Giulia De Lellis finita da tempo, ecco perché”

Giulia De Lellis e Irama si sono lasciati, è ufficiale. Il cantante svela i motivi dell’addio: “Storia finita da tempo, ecco perché”

Era nell’aria da qualche giorno, ora è ufficiale: Giulia De Lellis e Irama Plume si sono lasciati. La conferma è giunta dal cantante che ha scritto un post su Instagram, mettendo definitivamente la parola fine alla love story e al gossip che l’ha contraddistinta. L’interprete ha deciso di diramare il messaggio dopo essere stato esasperato dalle ‘voci rosa’ sul suo conto. L’ultimo sussurro è giunto proprio in queste ore e ha parlato di un suo avvistamento a Parigi con una modella. “La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene, ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme”, ha esordito il cantautore…

“Spero che questa comunicazione serva a far cessare i continui pettegolezzi”

“Spero che questa comunicazione serva a far cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti che mi seguono fino all’estero. Questo non è il mio mondo. Se volete parlare di me, ascoltate le mie canzoni”, ha concluso Irama. Nel frattempo il gossip impazza non soltanto su di lui e sui suoi viaggi d’oltralpe, ma anche sull’ormai ex De Lellis. L’influencer nel week end appena trascorso è infatti stata “intercettata” dalla rivista Chi (in edicola da domani 6 marzo). Spysee.it ha anticipato ciò che il magazine diretto da Alfonso Signorini ha scoperto sull’ex di Andrea Damante…

Visita notturna a Milano per Giulia De Lellis: i fan sognano

“Abbiamo intercettato Giulia De Lellis all’uscita dell’hotel NH di Milano, dove l’influencer ha trascorso il weekend a causa di impegni di lavoro. Siamo in grado di svelarvi che un ospite è passato a trovarla durante la notte”, si legge su Spysee.it. “Chi sarà? La risposta la troverete nelle foto esclusive in uscita domani sul settimanale CHI diretto da Alfonso Signorini”. Questa la conclusione dell’indiscrezione. I fan sognano in grande. In tanti hanno già ipotizzato che il misterioso ospite possa essere un tale il cui nome inizia con A e il cui cognome con D. Dopotutto sognare non costa nulla.