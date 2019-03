Giulia De Lellis, colpo di scena: arriva un ospite nel cuore della notte

Giulia De Lellis “intercettata”: visita di un ospite per l’influecer nel cuore della notte in un hotel milanese. Il gossip si accende

Non si ferma il tam tam mediatico attorno a Giulia De Lellis, che negli ultimi giorni è finita di nuovo al centro della cronaca rosa per i sussurri che la vorrebbero distante (alcuni già parlano di rottura) da Irama Plume, il cantante che le ha rapito il cuore dopo il naufragio della love story con Andrea Damante. Nelle ultime ore è giunta un’indiscrezione tanto misteriosa quanto curiosa sull’influencer. A lanciarla è stato il sempre puntuale e informato profilo Instagram Spysee.it che ha scritto di aver ‘beccato’ l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a Milano, mentre soggiornava all’hotel NH. Qui, avrebbe ricevuto un ospite nel cuore della notte…

“Un ospite è passato a trovarla durante la notte”

“Abbiamo intercettato Giulia De Lellis all’uscita dell’hotel NH di Milano, dove l’influencer ha trascorso il weekend a causa di impegni di lavoro. Siamo in grado di svelarvi che un ospite è passato a trovarla durante la notte“, si legge su Spysee.it. “Chi sarà? La risposta la troverete nelle foto esclusive in uscita domani sul settimanale CHI diretto da Alfonso Signorini”, si è conclusa l’indiscrezione. Immediata la reazione dei fan che si sono sbizzarriti in una cascata di commenti in cui è partito il toto-nomi: c’è chi sostiene che si tratti di Irama e chi azzarda che potrebbe trattarsi di un clamoroso ritorno di Andrea Damante. Dopotutto i sogni e le speranze nulla costano.

Andrea Damante e Giulia De Lellis: il gossip non si ferma

Nei giorni scorsi un altro gossip è impazzato sulla De Lellis. Il chiacchiericcio della cronaca rosa ha parlato di un incontro avuto con Damante. A quanto pare, entrambi potrebbero aver trascorso del tempo insieme a Tommaso Zorzi durante una serata a Milano. Nel qual caso: si sarebbe trattato di un incontro con la I maiuscola oppure semplicemente di un incontro casuale scaturito dal fatto di essere capitati nel medesimo luogo e nella medesima ora? I diretti interessati non hanno aperto bocca sulla questione.