Giulia De Lellis e Irama non si sono lasciati: la verità sulla coppia

Giulia De Lellis e Irama si sono lasciati? Arriva l’indizio smentita sulla rottura della coppia

Volenti o non, finiscono sempre al centro dell’attenzione. Giulia De Lellis e Irama sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. I loro fan non li perdono mai di vista e proprio per questo sono attenti ad ogni minimo dettaglio. Nel week-end si è iniziata a spargere a macchia d’olio la notizia di una presunta crisi e/o rottura tra la nota influencer e il giovane cantante. Ora, viene a galla tutta la verità sulla loro attuale situazione sentimentale. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il vincitore di Amici 2018 stanno ancora insieme, altroché. A confermare la loro serenità di coppia un indizio social di non poco conto.

Irama e Giulia De Lellis stanno ancora insieme: l’ultimo gesto di lei

Giulia e Irama sono ancora fidanzati. La De Lellis ha messo una pietra sopra i rumors delle ultime ore con un gesto inequivocabile. La giovane di Roma ha commentato l’ultimo post Instagram del suo amato. Il commento della ragazza non fa altro che spazzare via le voci sulla loro presunta rottura amorosa. Seppur non abbiano modo, a causa dei tanti impegni di lavoro, di trascorrere insieme ogni giorno, i due sono ancora felicemente innamorati. Almeno per ora, l’allarme lanciato in questo fine settimana è definitivamente ritirato. A far drizzare le orecchie dei followers è stato anche un gossip social del tutto inaspettato su Andrea Damante.

Giulia De Lellis: presunto incontro con Andrea Damante e amore confermato con Irama

Giulia De Lellis non può mai abbassare la guardia. Sui social si parla in continuazione di lei. Oltre alla presunta crisi con Irama, in questi giorni si è sentito parlare anche di un incontro tra la ragazza è il suo ex fidanzato Andrea Damante. A quanto pare, entrambi potrebbero aver trascorso del tempo insieme a Tommaso Zorzi durante della stessa serata. Tutto ciò ha lasciato presumere una possibile uscita tra i due. Nonostante ciò, i diretti interessanti non hanno rilasciato alcuna dichiarazione e hanno preferito non dare adito a determinati gossip.