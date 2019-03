Pietro Tartaglione duro: “Basta fidanzarvi solo per le copertine”. Messaggio al vetriolo contro le ‘coppie scoppiate’. Giulia De Lellis furibonda

AGGIORNAMENTO: dopo le parole di Tartaglione, Giulia De Lellis si è sentita chiamata in causa e ha risposto su Instagram furiosamente a Pietro. Qui sotto le forti parole di dell’influencer a cui il compagno di Rosa Perrotta ha replicato, dicendo di non aver fatto il suo nome e se si è sentita “chiamata in causa deve fare i conti con la sua coscienza”. Infine ha aggiunto: “Detto questo sei una grandissima maleducata. Io non ho offeso nessuno.”

Pietro Tartaglione, futuro sposo di Rosa Perrotta (nonché futuro papà di un maschietto), non ci sta e dice la sua sulle coppie da lui ritenute solo da ‘copertina’. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne non fa nomi, ma in molti hanno pensato che il messaggio da lui pubblicato poche ore fa su Instagram potrebbe riferirsi a Giulia De Lellis e Irama Plume, la cui rottura è stata ufficializzata nella giornata di ieri. Sempre il giorno appena trascorso ha visto un altro naufragio amoroso vip: si è conclusa la relazione tra il trapper Tony Effe e l’esplosiva Taylor Mega, balzata recentemente alle cronache televisive per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Dunque? Con chi se l’è presa Pietro?

“Durate 15 giorni. La gente non è stupida”. L’affondo di Pietro Tartaglione

“Ma smettete di ‘fidanzarvi’ solo per le copertine? Che poi durate 15 giorni. La gente non è stupida“. Questa la Stories pubblicata da Tartaglione nelle ultime ore. Il compagno di Rosa Perrotta ha inoltre aggiunto l’hashtag “Tutto molto triste”. Nel suo mirino ci sono davvero le coppie vip sopracitate? O soltanto una delle due? Oppure semplicemente le notizie della cronaca rosa lo hanno spinto a una riflessione più ampia? O ancora, si è trattato solo di un commento che casualmente è coinciso con lo scoppio della coppia Irama – De Lellis e Mega – Effe? Quel che è certo è che l’ex di Damante si sia sentita chiamata in causa. La sua risposta su Instagram è stata furibonda:

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione aspettano un bambino: l’annuncio dell’ex tronista di Uomini e Donne a Domenica Live

Rosa Perrotta e Pietro saranno presto genitori di un maschietto. A svelare il futuro “fiocco azzurro” è stata l’ex tronista che ha deciso di dare l’annuncio nello studio di Domenica Live. Una sorpresa per i suoi fan. Ma soprattutto una sorpresa per Tartaglione visto che era all’oscuro di tutto. Quindi, una grande gioia per lui che non ha mai fatto mistero di preferire un bebè rispetto a una femminuccia. Rosa ha inoltre annunciato il nome del figlio: si chiamerà Domenico, come il papà dell’ex corteggiatore.