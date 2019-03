Rosa Perrotta aspetta un maschio: Pietro lo scopre a Domenica Live

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: il primo figlio è maschio, la sorpresa a Domenica Live

Rosa Perrotta ha svelato in diretta tv di aspettare un maschio. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di dare l’annuncio nello studio di Domenica Live. Oltre al pubblico, anche il futuro papà Pietro Tartaglione era all’oscuro di tutto. La donna ha deciso di fare una sorpresa al suo uomo e di svelargli il tutto davanti le telecamere di Canale 5. Prima di scoprirlo, l’ex corteggiatore del Trono Classico di Maria De Filippi ha dichiarato di preferire l’arrivo di un bambino, anche se alla fine sarebbe stato felice in ogni caso. Guidato dalla voce di Barbara d’Urso, l’avvocato ha raggiunto la sua amata, che nel frattempo lo attendeva in una stanza top secret.

Pietro Tartaglione, sorpresa a Domenica Live: Rosa Perrotta annuncia di essere in attesa di un maschio

Pietro Tartaglione ha sempre avuto una piccola preferenza per l’arrivo di un bel maschietto e alla fine il suo desiderio si è esaudito. Rosa Perrotta ha annunciato in diretta tv di essere incinta di un bebè che si chiamerà Domenico, proprio come il papà dell’ex corteggiatore. Il nome del bimbo è stato scelto da Tartaglione. Se fosse stata femmina, la scelta sarebbe ricaduta molto presumibilmente su Cleopatra, scelto dalla bellissima Rosa. La Perrotta si è fatta trovare in una stanza piena di palloncini azzurri e l’ex corteggiatore non ha potuto far altro che restare a bocca aperta davanti a tale sorpresa.

Domenica Live, Pietro e Rosa: maschietto in arrivo per la coppia di Uomini e Donne

Una volta rientrati in studio, una cascata di coriandoli azzurri ha accolto con grande calore la bellissima coppia. Pietro non ha fatto altro che ringraziare di continuo la d’Urso, continuando anche a ripetere di essere felicissimo dell’arrivo di un primogenito maschio. Insomma, la sorpresa è riuscita alla grande. E pensare che prima della diretta di Domenica Live i due hanno discusso perché lui era ansioso di scoprire il tutto.