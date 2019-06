Irama, una dedica che sorprende: la reazione di Stash Fiordispino, fan in delirio

Stash Fiordispino e Irama, il rapporto dopo Amici di Maria De Filippi

Irama e Stash Fiordispino hanno instaurato un bellissimo rapporto di amicizia dopo Amici di Maria De Filippi. Non è la prima volta che li vediamo assieme, anche se non dovremmo sbagliare quando diciamo che al cantante messaggi così importanti Irama non li aveva mai scritti finora. Di cosa parliamo esattamente? Ci siamo fatti il solito giro sui profili social dei ragazzi di Amici e abbiamo trovato una dedica davvero bella nel profilo dell’ex di Giulia De Lellis: un messaggio che ha mandato in delirio i fan e che è stato indirizzato proprio a Stash. Irama non ha usato mezzi termini e si è rivolto al frontman dei The Kolors scrivendogli che la loro sì che è una vera amicizia.

Il messaggio di Irama a Stash Fiordispino su Instagram

“L’amicizia quella vera. La mia banda suona il rock”, questo il messaggio del cantante della Ragazza dal cuore di latta (Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 16), a cui Stash ha ovviamente risposto con un cuore. Potete ben immaginare la reazione dei fan e delle fan: “La seconda foto – ha scritto per esempio il profilo iramafamily – è tutta la mia vita. Seguo Stash da tanti anni, prima ne ero completamente innamorata. Adesso, vedervi insieme, è un’emozione incredibile. Siete la mia vita”. E non è finita di certo qui: “Stash – questo il messaggio di filoxdrugg – era ad Amici era il mio preferito. Ora vedervi insieme così è qualcosa di inspiegabile, davvero”. Non si può dire insomma che questo legame non abbia conquistato il cuore dei fan di entrambi.

L’affetto dei fan per Irama e Stash

Non è comunque una sorpresa per noi che seguiamo Amici da sempre: se ricordate bene infatti sia Irama sia Stash hanno vinto il programma con un plebiscito, come ha fatto Alberto Urso del resto, ed è normale di conseguenza che i commenti siano tutti molto positivi. Sorprende anche che Irama non abbia perso follower dopo la rottura con Giulia De Lellis ma questo è il bello di farsi conoscere per la propria altre e non per altro. Staremo a vedere se quest’amicizia resisterà al tempo oppure no! Noi ovviamente vi terremo aggiornati quotidianamente. Intanto vi lasciamo al post pubblicato da Irama: