Martina Nasoni ha vinto il Grande Fratello 16: la classifica completa della finale

Grande Fratello 16, la vincitrice è Martina Nasoni

A vincere il Grande Fratello 16 è stata Martina Nasoni. Tante emozioni, lacrime a non finire e altrettante risate per una gieffina che non dimenticheremo facilmente, soprattutto per i suoi monologhi nella panic room, e che è stata senz’altro una dei protagonisti di questa chiacchieratissima edizione. Martina non si aspettava di certo di arrivare fino a questo punto ma noi che da fuori abbiamo potuto verificare le reazioni dei telespettatori ai suoi comportamenti non avevamo molti dubbi: Martina se la sarebbe giocata con Enrico Contarin, e infatti così è stato. Dunque un trionfo quasi preannunciato, tra l’altro con il 60% delle preferenze, dovuto anche al fatto che i concorrenti arrivati alla finale del Grande Fratello 2019 avevano scarse possibilità di vittoria. Perché? Ve lo diciamo subito.

Gli altri concorrenti arrivati in finale: pochissimi dubbi su Martina Nasoni

L’unico dubbio che avevamo era su Erica Piamonte che aveva sempre vinto tutte le nomination, anche quelle più difficili, mentre tutti gli altri, chi per un motivo chi per l’altro, non avrebbero potuto raggiungere la vetta della classifica: pensate a Francesca De André che ha diviso il pubblico attirando a sé valanghe di critiche. E che dire di Gennaro Lillio? Come gli ha fatto notare lo stesso Malgioglio, è chiaro che sia stato fortemente penalizzato dalla prima per via di questa chiacchieratissima relazione che non ha fatto breccia nei cuori dei telespettatori. Su Daniele Dal Moro abbiamo poco da dire: si è comportato bene ma anche per via del suo comportamento con Martina – su cui Cristiano ha voluto soffermarsi in finale – non avrebbe mai potuto raggiungere il podio. Lo stesso vale per Gianmarco Onestini: un gran giocherellone, sorridente e solare, ma forse troppo poco in vista per lasciare il segno.

Martina vincitrice del Gf 2019: Barbara dà il verdetto dalla Casa

Ed ecco che i due che si sarebbero giocati la vittoria non potevano che essere Martina ed Enrico che invece a loro modo sono stati protagonisti indiscussi del reality show, la prima con la sua bellissima storia cantata anche Irama e il secondo con la semplicità tipica dei concorrenti delle prime edizioni. Per chi si fosse perso la puntata, a differenza degli altri anni Barbara ha annunciato la vittoria non dallo studio ma dalla Casa: “Sto provando – queste le sue parole in Casa – la stessa emozione che avete provato voi due mesi fa uscendo da questa Casa, e allora ho pensato ritornando indietro negli anni a quegli altri anni meravigliosi durante i quali ho condotto tre edizioni del Grande Fratello… Sapete – voi eravate troppo piccoli! – allora vinsero Jonathan, Serena e Floriana, e come venivano proclamati? Io ero in studio e loro erano in Casa: si usava così! E allora ho pensato una cosa: di entrare io in Casa e di lasciarvi soli in studio”. Dopo pochi minuti il verdetto: Martina ha vinto il Grande Fratello 16 e i 100mila euro di premio.

La classifica dei finalisti del Gf 16

Un lieto fine per un reality show che – rendiamo a Cesare quel che è di Cesare – quest’anno ha superato ogni aspettativa perché i programmi dello stesso genere non avevano raggiunto dei risultati soddisfacenti, ed è per questo che la conferma della nuova edizione da parte di Barbara non giunge inattesa. Non ci resta che lasciarvi alla classifica dei finalisti:

Martina Nasoni; Enrico Contarin; Gianmarco Onestini; Daniele Dal Moro.

Pronti per la nuova edizione? Siete felici per la vittoria di Martina Nasoni o avreste preferito altri concorrenti?