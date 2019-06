Daniele Dal Moro fuori dal Gf 2019: “Martina esteticamente mi piaceva ma…”

Gf 2019, Daniele Dal Moro è fuori: la domanda di Malgioglio su Martina

Cristiano Malgioglio quest’anno è più in forma che mai al Grande Fratello 2019, e lo ha dimostrato anche nell’ultima puntata facendo delle domande mirate ai concorrenti eliminati dal reality show di Canale 5; tra questi figura Daniele Dal Moro che all’inizio è stato contestatissimo per via del suo rapporto un po’ troppo ambiguo con Martina Nasoni: è proprio sull’argomento che Cristiano ha voluto soffermarsi facendogli una domanda piuttosto scomoda, a cui lui però non ha dato una risposta esaustiva. Cerchiamo di fare il punto della situazione perché a prescindere da com’è andata Daniele e Martina sono stati protagonisti della fase iniziale del Gf 2019, e non possiamo di certo chiudere questa parabola gieffina senza parlarne, no?

Daniele parla di Martina, e confessa: “Mi piaceva esteticamente ma…”

Maglioglio ha chiesto a Daniele cosa non gli sia piaciuto di Martina al punto da spingerlo a non fidanzarcisi, visto che è una ragazza bellissima; più volte l’opinionista del Grande Fratello ha cercato di capirne di più ma la stessa Barbara non ha voluto soffermarsi sull’argomento perché, scherzando, gli ha fatto capire che non può certo decidere lui come devono formarsi le coppie all’interno della Casa. Daniele ha comunque spiegato che Martina a lui è piaciuta molto fisicamente ma non è voluto scendere nei dettagli perché ci sarebbe voluto troppo tempo. In realtà bastava dire che non è scattata la scintilla per stroncare qualsiasi polemica o pettegolezzo perché in fondo è una spiegazione più che legittima.

Quale futuro per Daniele e Martina dopo il Grande Fratello 2o19?

Cosa ne sarà di Daniele e Martina dopo il Gf 2019? Tante coppie sono nate negli anni durante il reality show ma ricorderete senz’altro che non poche si sono formate anche alla fine del percorso; non è da escludere quindi che i due possano decidere di conoscersi lontano dalle telecamere, così come non è da escludere che Daniele voglia mantenere il punto e decidere di frequentare Martina solo come amico. Tutto potrebbe essere insomma per via dell’attrazione fisica che avvicina l’uno all’altra, e noi ovviamente saremo qui ad aggiornarvi!