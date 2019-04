Grande Fratello gossip: le 6 coppie che stanno ancora insieme

Grande Fratello: le coppie che si sono formate nella Casa e che stanno ancora insieme

Nel corso delle varie edizioni del Grande Fratello e del Grande Fratello Vip sono nate e scoppiate diverse coppie. All’interno della Casa più spiata d’Italia ha spesso regnato l’amore e la passione, ma sono davvero pochi coloro che sono riusciti a mantenere forte il sentimento. Stiamo parlando di sei coppie, che in questi anni, sono riusciti a far sognare il pubblico italiano con la loro storia d’amore, nata proprio all’interno della Casa, sotto le telecamere. Ci sono tante altre, però, che non hanno avuto la stessa fortuna. Ad esempio, ricordiamo George Leonard e Carmela Gualtieri. Dal loro amore è nata anche una bambina, ma questo non è bastato a tenerli uniti, tanto che dopo qualche anno si sono separati. Dalla passata edizione del reality abbiamo visto formarsi le coppie Filippo e Lucia, Matteo e Alessia. I primi due si sono detti addio qualche mese fa, mentre l’allontanamento tra il calciatore e la Prete è avvenuto recentemente. Intanto, dalla versione Vip del programma sembrava essere nata un’altra coppia, quella formata da Jane Alexander ed Elia Fongaro, i quali si sono da poco detti addio. Ma altre sei coppie sono riuscite a sopravvivere, ecco quali sono.

Le coppie del Grande Fratello che stanno ancora insieme: da Katia e Ascanio a Francesca e Giovanni

Non possiamo non iniziare con una delle coppie più amate e longeve del noto reality, ovvero quella composta da Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli. Hanno davvero fatto sognare moltissimi italiani all’interno della Casa, dove hanno affrontato varie discussioni e litigi. Il conduttore radiofonico ha corteggiato a lungo la bella Katia, che alla fine ha ceduto all’amore. Si sono sposati il 20 aprile del 2005 e il 12 novembre 2017 è nata Matilda, seguita il 25 febbraio 2013 da Tancredi. Una sorte altrettanto romantica è toccata a Francesca Rocco e Giovanni Masiero. Si tratta di una delle coppie nate durante la tredicesima edizione. Anche loro sono convolati a nozze e dal loro amore è nata una bellissima bambina. Hanno attraversato un periodo di crisi dopo la nascita della figlia, superato grazie al forte sentimento che li unisce da anni. L’undicesima edizione ha, invece, visto nascere la storia tra Pietro Titone e Ilaria Natali. Insieme hanno fatto sognare i telespettatori e nel mese di giugno del 2017 sono diventati marito e moglie. Erano già diventati genitori della piccola Camilla, nell’estate del 2012.

Grande Fratello Vip, le ultime coppie del reality: Cecilia Rodriguez innamorata del suo Ignazio, Monte ritrova l’amore con Giulia

Anche la versione Vip del reality ha visto nascere delle coppie, che ancora oggi sono unite. La prima tra tutte e sicuramente la più discussa, è quella formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La sorella di Belen ha lasciato lo storico fidanzato Francesco Monte e ha iniziato una relazione all’interno della Casa con il ciclista, facendo infuriare la maggior parte del pubblico. Ora formano una coppia molto unita e innamorata, che sogna di allargare presto la famiglia. Ed ecco che Monte ha ritrovato poi la serenità proprio nel reality con Giulia Salemi. In pochi avrebbero scommesso su questa storia d’amore, eppure stanno dimostrando di essere molto innamorati e felici. Non possiamo non citare Luca Onestini e Ivana Mrazova. All’interno della Casa entrambi hanno cercato di mostrarsi come dei semplici amici. Ma da questa amicizia è nata una bellissima storia d’amore. I due sono andati anche a convivere.