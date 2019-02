Cecilia e Ignazio, nuovo sfogo sul matrimonio: “Lo faccio crescere, poi vediamo”

Cecilia e Ignazio, matrimonio in vista? I fan attendono, la Rodriguez prende tempo

I fan sono ansiosi di sapere quando ci sarà il matrimonio di Cecilia e Ignazio. I due ex gieffini hanno intenzione di sposarsi, ma non sanno più in che altro modo ripetere che non è ancora giunto il momento. Gira e rigira, infatti, Cecilia Rodriguez si ritrova a rispondere spesso alla domanda sul matrimonio con Ignazio. Lei non si tira indietro, sa come rispondere e soprattutto lo fa con ironia. Le ultime dichiarazioni arrivano direttamente dalle passerelle della Milano Fashion Week. Le influencer di tutta Italia sono impegnate con eventi e sfilate, quale migliore occasione per il gossip di andare a caccia di scoop? Ci hanno provato anche con Cecilia!

Cecilia Rodriguez sposa Ignazio Moser? “Lo faccio crescere, poi vediamo”

Tabloit.it ha raggiunto la sorella di Belen per chiederle quando sposerà Ignazio. La risposta di Cecilia? Eccola: “Stiamo benissimo, non abbiamo bisogno di sposarci. Poi Ignazio ha 26 anni, quindi lo faccio crescere. Poi vediamo, se vuole sposarmi io sono qua, sto aspettando che si metta in ginocchio”. Si parla in continuazione di matrimonio per Cecilia e Ignazio, ma anche stavolta la Rodriguez è stata piuttosto chiara. Le intenzioni di sposarsi ci sono, l’amore procede a gonfie vele e tutto arriverà a tempo debito. Per il momento non se ne parla, era già stato smentito una volta (in occasione di un presunto tradimento!). L’età di Ignazio sicuramente c’entra poco, Cecilia avrà voluto scherzarci su come sul suo mettersi in ginocchio. L’ironia da parte di Cecilia non manca mai, anche quando si sfoga duramente su Instagram contro i pettegolezzi.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, le ultime news sulla coppia

Non solo di matrimonio, nel gossip Cecilia e Ignazio sono celebri anche per le numerose gravidanze attribuite alla giovane ex gieffina. E infatti ecco cosa ha dichiarato, oltre a parlare del futuro matrimonio: “Sono incinta da tipo sei anni, uscirà già grande!”. Eh già, perché di figli in arrivo si parlava anche all’epoca di Francesco Monte! Riusciranno le ultime dichiarazioni di Cecilia a evitare che si parli di matrimonio e figli almeno per un po’?