Irama ritrova l’amore con Victoria? Gli ultimi indizi confermano

Irama e Victoria stanno insieme? Gli ultimi indizi sembrano confermare il gossip

Dopo Giulia De Lellis, Irama ritrova l’amore con Victoria Stella? Sembra proprio che l’ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi abbia ritrovato la serenità a fianco della bellissima modella. La relazione con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è conclusa ormai da qualche settimana. A dare conferma della loro rottura sono stati i diretti interessati. Il cantante ha, addirittura, chiesto di non associare il suo nome al gossip, bensì alla musica. Ma Irama continua comunque a essere al centro delle ultime notizie rosa, che lo vedono insieme a Victoria. A lanciare lo scoop su questo avvicinamento è stato il settimanale Spy, il quale aveva già annunciato la presunta storia d’amore tra i due. Ed ecco che ora diversi indizi sembrano proprio dare conferma. Irama, al momento, si trova a Madrid e sembra proprio sia in compagnia della bellissima modella. A farcelo intuire sono stati i diretti interessati, che hanno condiviso da qualche ora delle Stories su Instagram nella città spagnola.

Irama vicino alla bella modella Victoria dopo la relazione con Giulia De Lellis

Mentre Giulia pare abbia ritrovato la serenità di nuovo insieme ad Andrea Damante, ecco che Irama sembra essersi avvicinato a una bellissima modella, Victoria. Di lei sappiamo molto poco, ma proprio dalle sue Stories su Instagram si intuisce che si trova in compagnia del bel cantante in Spagna. Dopo lo scoop lanciato dal settimanale Spy, i due condividono ora delle foto e dei video nello stesso luogo. Non solo, in un filmato pubblicato dal cantante si sente in sottofondo la voce di una ragazza, che sembrerebbe essere proprio quella di Victoria. Entrambi non rivelano ufficialmente di essere una coppia, ma le loro ultime Stories sembrano parlare chiaro. In solo giorno avrebbero deciso di visitare la bellissima città spagnola insieme.

Irama e Victoria insieme a Madrid? Le immagini parlano chiaro

Lo stesso ristorante, lo stesso laghetto e la stessa funivia, sono i luoghi condivise qualche ora fa da Irama e Victoria. Non si hanno conferme ufficiali, ma sembra proprio che i due siano già una coppia. Ma non solo, sembrerebbe che proprio a causare la rottura tra Giulia e Irama sia stata la presenza della bella modella. Non ci resta che attendere per avere delle conferme ufficiali.