Giulia De Lellis e Irama perché si sono lasciati? Sarebbe colpa di un’altra

Giulia De Lellis e Irama perché si sono lasciati? C’entrerebbe un’altra donna (ex dell’attuale tronista Andrea Zelletta)

Il gossip su Giulia De Lellis e Irama non si arresta. I due si sono lasciati e tutti, soprattutto i fan più affezionati alla coppia, stanno continuando a chiedersi chi, cosa o per quale motivo entrambi siano arrivati a prendere questa decisione. Incompatibilità di carattere, amore finito o la passione ritrovata tra le braccia di altre persone? Inutile dire che, negli ultimi giorni, le immagini pubblicate dal settimanale Chi hanno contribuito molto ad alimentare le voci intorno a quest’ultima ipotesi. Come i ben informati sapranno, infatti, Giulia e Andrea Damante sono stati fotografati nello stesso albergo. Una coincidenza? Questo non lo sappiamo. A buttare ancora più carne sul fuoco, però, c’ha pensato oggi il settimanale Spy. Dietro la fine della storia tra Irama e Giulia sembrerebbe esserci un’altra donna, una modella, ex fidanzata dell’attuale tronista Andrea Zelletta.

Giulia De Lellis e Irama si sono lasciati per colpa di un’altra donna? Lo scoop di Spy

Il settimanale Spy, nel numero in edicola venerdì 8 marzo, ha rivelato un dettaglio inedito (ma decisamente importante) in merito alla rottura tra Giulia De Lellis e Irama. Che tra di loro era tutto finito lo aveva scritto il cantante in persona pubblicando un annuncio sui social che, in poche ore, ha fatto il giro del web. Il post su Instagram di Irama, come si legge su Spy, era datato 5 marzo. “La sera prima, però, Irama si trovava a Parigi a cena nel lussuoso Hotel Costes con una modella” è stato poi scritto sul giornale. La ragazza in questione si chiamerebbe Victoria e sarebbe l’ex ragazza del tronista Andrea Zelletta. Di questa vicenda “la De Lellis non era al corrente”. E, dunque, presumiamo che la cosa l’abbia fatta arrabbiare molto.

Giulia De Lellis ha lasciato Irama? Gli ultimi sviluppi

Come è possibile leggere dalle anticipazioni Spy: “Spunta un’altra donna nella inaspettata fine della love story tra l’influencer Giulia De Lellis e il nuovo idolo dei giovani Irama”. Se così fosse, e se questa versione venisse confermata, è probabile dunque che sia stata proprio Giulia De Lellis a decidere di chiudere con Irama.