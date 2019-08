Amici, Giordana Angi Ferragosto con sorella: “Uno dei miei sogni”

Ferragosto Giordana Angi assieme alla sorella

Giordana Angi ha un rapporto speciale con sua sorella. Ha parlato molto di lei durante il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi: non ha raccontato solo dell’assenza del padre, ma anche di quell’affetto smisurato che prova per la sua sorella minore. Oggi hanno deciso di passare il Ferragosto come ai vecchi tempi: sono anni, ormai, che le due non trascorrono un’intera giornata insieme e la cantante di Casa non chiedeva di più dalla propria vita, dopo tutti gli impegni di lavoro che l’hanno assorbita completamente dopo il secondo posto ad Amici 2019.

Amici news, Giordana e la sorella in vacanza insieme

Lo ha detto espressamente: si sarebbe presa una pausa dal lavoro. E ha pensato bene – anzi, benissimo! – di trascorrere il Ferragosto con sua sorella, come ha spiegato su Instagram: “Portare in vacanza mia sorella era uno dei miei sogni e non troverei eguale soddisfazione in nessu’altra cosa. È un po’ come ricompensarla di tanti piccoli vuoti, è un po’ come farle capire che su di me può contare, è un po’ come dirle ‘Non ti preoccupare, andrà tutto bene’. Abbiamo condiviso tanto e sono proprio quei momenti che ci accomuneranno per sempre. Sognate, non smettete mai.

Far stare bene chi amiamo è impagabile.

Vi riscrivo questo pomeriggio che ho una notizia da darvi… Buon ferragosto a tutti”.

Periodo di relax per Giordana Angi di Maria De Filippi

