Amici, Giordana Angi pausa da tutto: “Mesi intensi, grazie”

Amici ultime notizie, Giordana Angi dice basta: i progetti musicali rimandati, ora pensa a rilassarsi

Giordana Angi ha vissuto un periodo intenso, che non potrà mai dimenticare. Amici di Maria De Filippi le ha cambiato la vita in meglio, le ha permesso di realizzare il suo più grande sogno, quello di fare musica. E cosa potrebbe richiedere di più dalla vita? Adesso, però, è giunto il momento di prendersi una pausa da tutto: dopo aver ultimato il suo secondo disco – che potrebbe uscire a ottobre o durante il Festival di Sanremo – ha deciso di staccare la spina e passare del tempo con la sua famiglia e con i suoi amici di sempre. Fra questi c’è anche Alberto Urso, col quale ha stretto una profonda amicizia durante il loro percorso artistico all’interno della scuola di Canale 5.

Giordana Angi news: il messaggio prima della pausa da tutto

Giordana di Amici ha salutato i suoi fan così, parlando anche degli ultimi progetti che l’hanno assorbita molto:

“Faccia da chi capisce di essere in vacanza. Sono stati mesi intensi, vi ho conosciuto ad uno ad uno, ho girato l’Italia, sono riuscita a scrivere questo secondo disco e sono fiera del lavoro svolto”. Un momento davvero speciale, che le ha permesso di capire quanto fortunata sia: “Mi sento grata e dico grazie alla vita per tutto ciò che mi sta dando. Mi prendo qualche giorno di stacco per stare un po’ con me, fare le cose semplici e ricaricarmi”.

Amici di Maria De Filippi, nuovo album di Giordana dopo l’estate?

Ha poi dato un appuntamento ai suoi fan: “Ci rivediamo a fine agosto, ho tante di quelle sorprese che non ne potrete più di me”. L’abbiamo vista recentemente durante i casting di Amici e sicuramente ritornerà nel programma televiso per presentare il suo nuovo disco. Sarà una bomba come il primo o supererà addirittura le aspettative?