Giordana Angi richiamata per Amici: “‘Mi sembra assurdo” (Foto)

Giordana Angi ad Amici: il ritorno della cantante, una grande emozione

Giordana Angi è ritornata ad Amici di Maria De Filippi per prendere parte ai casting: questa volta si trova dall’altra parte del banco, quello di chi seleziona i nuovi giovani talenti. Un’emozione indescrivibile, per la cantante, che vede negli occhi dei potenziali concorrenti la stessa voglia di farcela a entrare che aveva lei. Anche Giordana è stata voluta per scegliere quei cantanti che potrebbero prendere un posto nella scuola di Amici, dopo aver visto Stash, Irama, Alberto Urso e altri personaggi che hanno lasciato un segno nel talent show di Canale 5.

Casting Amici 19: il ruolo di Giordana e le sue parole

La cantante di Casa ha descritto su Instagram quello che ha provato mettendo di nuovo piede nello studio di Amici: “Casa ad Amici. Emozione tornare. Vi sto ascoltando. Mi sembra assurdo, ero là fino a qualche mese fa. Imparo più che altro. La musica è una compagna fantastica e vederci uguali in questo è bellissimo. Grazie”. Passata la febbre, Giordana è volata a Roma per i casting di Amici 2019/2020: un’estate che non dimenticherà mai non solo perché ha avuto l’onore di scegliere i cantanti più talentuosi, ma anche perché ha ricevuto un altro premio ambizioso.

La reazione dei fan di Giordana Angi: la vorrebbero sempre ad Amici!

I fan sono impazziti quando l’hanno rivista ad Amici: “Rivederti lì dove tutto è iniziato è un colpo al cuore. Tutti questi mesi passati con voi, passati a sorridere con voi quando le cose andavano bene, a piangere con voi quando le cose andavano male, ad emozionarci con voi, a sostenervi”; “Amici non sarà mai lo stesso senza di te. L’anno prossimo mancherai tantissimo nel primo banco del pomeriggio e al Serale“; “Umile come sempre. Sei preziosa”; “Facciamo che riavvolgiamo il nastro e torniamo a settembre?”.