Amici news: Giordana festeggia, Alberto le fa dei complimenti speciali

Giordana Angi raggiunge un traguardo importante: secondo disco d’oro per lei

Giordana Angi può ritenersi soddisfatta: ha ricevuto il suo secondo disco d’oro. Uno per l’album e l’altro per il singolo Casa. La cantante di Amici sta collezionando un successo dopo l’altro. È inarrestabile! Ha dimostrato durante il suo percorso nel talent show di Canale 5 di avere carattere e capacità di interpretazione; ora che il programma è finito, è in giro per l’Italia per far conoscere meglio la sua musica. Il suo pubblico si amplia sempre di più e solo grazie ai suoi numerosi fan ha potuto aggiungere un altro successo agli altri che ha ottenuto nell’ultimo periodo. Amici le ha cambiato la vita in meglio.

Dopo aver annunciato una grande novità, Giordana Angi ha parlato su Instagram dell’ambito traguardo appena tagliato: “Febbricitante… tacci vostra!”. Un altro disco d’oro per lei. Febbricitante, sì, perché la Angi non è al massimo della forma: “Ciao ragazzi, è da ieri notte che ho la febbre. Oggi purtroppo non ci sarò a Cagliari. Mi dispiace molto, ma spero di recuperare la data il prima possibile. Vi amo”.

I fan di Giordana di Amici sono impazziti quando hanno appreso questa fantastica notizia: “Portiamo a casa un altro disco d’oro!”; “I primi di una lunga serie!”; “Te l’ho sempre detto che sei una grande comunicatrice e la gente se n’è accorta!”; “E ora si punta al platino!”; “Hai creato intorno a te qualcosa di strabiliante, ci stupisci sempre. Risultato più che meritato”. Anche Alberto Urso (li abbiamo visti recentemente insieme) non è rimasto indifferente: “Grande, tesoro!”. E qualcuno ne ha approfittato per lanciare una frecciatina a Tish e Rudy Zerbi: “Chissà dove sono finiti i dischi d’oro di Tish! Questa è una risposta a tutti gli attacchi che hanno fatto a Giordana durante il programma!”.