Alberto e Giordana insieme, lui le fa una dedica speciale: “La mia piccola”

Giordana e Alberto news: i due cantanti si ritrovano a Portofino

Alberto e Giordana di Amici vengono spesso invitati insieme in occasione di alcuni eventi. Questa volta hanno cantato a Portofino, deliziando il pubblico con meravigliose performance. Non solo stima reciproca, ma anche un’amicizia che si rafforza sempre più: ogni volta i due trovano l’occasione giusta per vedersi e per scambiare le proprie idee legate alla musica. Giordana Angi ha già scritto per Alberto e siamo certi che la loro collaborazione continuerà: magari sorprenderanno tutti con un bel duetto presentato al Festival di Sanremo? Come idea non sarebbe assolutamente male!

Alberto Urso fa una dedica speciale a Giordana Angi

Se recentemente Alberto ha parlato di “un’amante”, adesso ha voluto fare una dedica speciale alla sua amica Giordana. Ecco cos’ha scritto su Instagram: “Che bello aver cantato a Portofino con la mia piccola”. Messaggio che ha fatto ovviamente impazzire i fan, che hanno lasciato una miriade di commenti positivi; qualcuno, però, gli ha chiesto quando comparirà in foto assieme a Tish, quella che in passato è stata la sua fidanzata: “Sì, ok, tutto molto bello, ma la foto con Tish quando, oh?”; “Adesso qualcuna sarà gelosa”; “Ma io voglio che incontri anche Tish prima o poi!”.

Amici ultime notizie: cosa succederà nella prossima edizione?

Giordana Angi ha invece pubblicato svariate foto con Alberto Urso commentandole semplicemente così: “Una notte a Portofino. Grazie”. Mentre Alberto e Giordana sono in giro per l’Italia per pubblicizzare il proprio disco, continuano i casting di Amici 2019/2020: abbiamo conosciuto nuove anticipazioni sui concorrenti e non mancheranno delle novità sui professori. Qualcuno cambierà anche quest’anno?