Amici 2019/2020 anticipazioni: conferme e news concorrenti

Anticipazioni nuova edizione Amici di Maria De Filippi

La curiosità su Amici di Maria De Filippi resta sempre alta. Quando si conclude un’edizione, subito si pensa alla prossima. Che ci sarà, ovviamente. I casting sono iniziati da qualche mese e sono stati già notati dei ballerini di talento. Bravi come Rafael Quenedit e Vincenzo Di Primo? Giuliano Peparini – presente ai casting del 25 e del 26 giugno – ha pubblicato dei video su alcuni danzatori che con tutta probabilità potremmo vedere ad Amici 2019/2020. Quest’anno il livello deve essere necessariamente altissimo e vi possiamo anticipare che hanno preso parte ai casting anche potenziali concorrenti di Amici 19 stranieri. Dopo Rafael, sarà un altro talento cubano a trionfare nel circuito ballo?

Professori Amici 19: chi è stato confermato?

Pare proprio che Giuliano Peparini si occuperà nuovamente delle coreografie del Serale di Amici 2020. Maria De Filippi lo ha voluto anche ai casting e lui ha accettato senza problemi: vuole scovare dei talenti autentici; lo stesso vale per i professori di Amici: vi possiamo dire con certezza che, nella nuova edizione, sarà presente Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Veronica Peparini. Punto interrogativo su tutti gli altri. Graditissima conferma Andreas Muller, anche lui presente ai casting di Amici 19, che ha fatto ultimamente tanto chiacchierare per delle parole spese sulla sua storia con Veronica Peparini.

Concorrenti Amici 2020: news sui primi nomi

Nuove anticipazioni sui concorrenti di Amici 2019/2020. Sappiamo per certo che Miguel Chavez ha preso parte ai casting: come ben saprete, Maria De Filippi gli ha dato la possibilità di riprovarci. Dalla sua parte ci sarà di nuovo Timor Steffens (che lo ha voluto come suo ballerino in Olanda)? Prima dell’inizio della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, ha lanciato un singolo estivo. Se dovesse mai entrare nella scuola, non lo vedremo solo nei panni di danzatore, ma anche in quelli di cantante! Cos’altro c’è da aggiungere? Non mancano le notizie sugli ex concorrenti: abbiamo appena scoperto che Ludovica Caniglia ha avuto dei problemi dopo Amici…