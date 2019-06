Ludovica Caniglia, problemi dopo Amici: “Sto risolvendo…”

Ludovica dopo Amici: la cantante fa una confessione ai suoi fan

Ludovica Caniglia continua a essere una delle ex concorrenti di Amici 2019 più chiacchierate. La sua storia con Jefeo – ormai finita da un pezzo – ha incuriosito tutti i telespettatori, soprattutto quando i due ragazzi sono stati separati in due squadre diverse. Ne sono successe di ogni ma, terminato il loro percorso all’interno della scuola, sembravano entrambi intenzionati a costruire qualcosa di serio; e invece sono riusciti a mettere in piedi solo un castello di carta, che è stato buttato giù al primo soffio di vento! Ludovica e Jefeo hanno quindi separato le loro strade e adesso non si parlerebbero più. La ragazza ha sorpreso per una confessione su alcuni problemi sorti dopo Amici di Maria De Filippi.

Cos’è successo davvero a Ludovica dopo Amici?

Se Alberto Urso porterà la sua musica anche all’estero, Ludovica Caniglia ha avuto qualche intoppo: “Ciao ragazzi, oggi vi voglio parlare di una cosa – ha detto la cantante su Instagram -. Molti di voi mi stanno chiedendo come mai io non pubblichi né musica né quant’altro… allora, ho avuto qualche problema, però sto risolvendo. Non ho avuto la possibilità di pubblicare in questo tempo, cioè da quando sono uscita ad ora, però vi garantisco che a breve ci saranno delle novità”. Cosa le è accaduto precisamente? Sicuramente molto presto ci spiegherà tutto.

La promessa di Ludovica Caniglia ai fan

Ludovica di Amici ha fatto una promessa ai suoi sostenitori: “Insieme ascolteremo tutta la musica possibile e immaginabile. Grazie a tutte le persone che sono rimaste con me, che mi stanno supportando anche se non sto pubblicando nulla. Rimanete aggiornati perché prima o poi usciranno!”. Parole, le ultime della cantante, che hanno fatto tanto rumoreggiare, proprio come quelle di Luca Zanforlin su Tish!