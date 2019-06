Luca Zanforlin: “Tish più truccata di un motorino rubato”, la reazione dei fan

Amici news, commento sul trucco di Tish da parte di Luca Zanforlin

Sappiamo bene quanto Tish tenga al suo trucco: vuole distinguersi dalle altre, per questo ha deciso di dipingersi due puntini neri sotto agli occhi. Per alcuni ha un look esagerato, troppo eccentrico, altri invece impazziscono per lei. Adesso c’è stato un commento di Luca Zanforlin – uno degli autori di Amici di Maria De Filippi – che non è proprio piaciuto ai fan della cantante dai capelli arancioni. Bisogna subito precisare che Zanforlin stava scherzando, che non è assolutamente sua intenzione criticare Tish, anche perché ha stretto un bellissimo rapporto con tutti gli ex concorrenti del talent show. Per fortuna che ci sono stati sostenitori della cantante che lo hanno capito; alcuni meno e hanno difeso a spada tratta la propria beniamina.

I fan difendono Tish, ma si tratta solo di una simpatica battuta

Tish di Amici, pochi giorni fa, aveva fatto chiacchierare per una strana coincidenza con Alberto Urso, adesso invece per il suo trucco. Zanforlin ha scritto questo sotto all’ultima foto Instagram di Rudy Zerbi: “Ma Tish ha un filtro o è più truccata di un motorino?”. I fan hanno subito difeso la loro cantante preferita: “Nonostante i suoi 18 anni, è bellissima. Bella poi la solidarietà femminile!”; “Tish è talmente bella che ha il filtro integrato. Poi è amante del make up, ma potrebbe pure farne a meno”. Per fortuna c’è chi ha capito tutto: “Lui è uno degli autori di Amici. Sta scherzando!”.

Alberto e Tish stanno insieme? Rudy Zerbi ne è convinto

Oltre al messaggio sul trucco, Luca Zanforlin ha scritto che Tish e Alberto Urso sono belli insieme (come potete ben vedere dalla foto d’apertura) e che la cantante ha una bellezza tutta sua. Nessuna critica, ovviamente. Intanto Rudy Zerbi fomenta il “mito” della coppia Alberto-Tish: “Non sono bellissimi i miei ragazzi? #tisherto”. Alberto Urso non vuole né confermare né smentire il suo fidanzamento con la sua collega: ora è totalmente concentrato sul suo nuovo progetto all’estero!