Alberto e Tish, foto sorprende i fan: semplice coincidenza?

News Amici 2019, la foto di Tish e Alberto che lascia senza parole

E sì, ritorniamo a parlare di Tish e Alberto Urso, i due cantanti che ad Amici di Maria De Filippi hanno avuto una breve (ma intensa) relazione. Che adesso potrebbe aver avuto un nuovo inizio. I due sono spesso insieme – impegni lavorativi permettendo – e sanno sempre come far chiacchierare. Basta una foto per far scoppiare il gossip! Il tenore ha pubblicato uno scatto su Instagram che non è passato inosservato: ha qualcosa a che fare col nuovo video musicale di Tish… Semplici coincidenze? I fan non credono a questa possibilità. Sono convinti che l’abbia fatto di proposito, per far sentire la sua vicinanza all’ex (?) fidanzata.

Nuova foto Alberto Urso: semplici coincidenze?

Proprio poche ore fa, Tish ha fatto una graditissima sorpresa ai suoi fan, e adesso Alberto Urso ha pubblicato una foto (che potrete vedere più in basso) motivo di tanti commenti. In effetti assomiglia molto a quella recentemente pubblicata da Tish, in cui si vede la cantante appesa al cornicione di un palazzo. Cosa ne pensano i fan di Alberto e Tish? Questi sono solo alcuni dei messaggi: “Questa posizione mi è familiare #trytoc”; “Sembra Tish”; “Sì, è vero, hai copiato la foto a Tish ora ti iniziano a dire ‘Stai attento, eh!'”; “Questa foto mi ricorda qualcosa…”; “E va beh, foto uguale a quella di Tish!”; “Ma solo a me sembrava un pezzo del video di Tish?”.

Un nuovo grande traguardo per Alberto Urso: “Solo” disco d’oro

Alberto di Amici ha tagliato un traguardo importante: “Oggi mi hanno comunicato che Solo è disco d’oro! Ci tengo a dirvi che questo riconoscimento è tutto vostro perché senza di voi sarei veramente solo”. Questo succede mentre Vincenzo Di Primo parla della polemica sulla vittoria di Rafael… Cos’altro scopriremo sugli ex concorrenti di Amici?