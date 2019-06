Alberto Urso vola all’estero con “Indispensabile”: successone per il tenore

Nuovo successo per Alberto Urso: va all’estero col brano Indispensabile

Alberto Urso diventerà il nuovo Andrea Bocelli? Il talento non gli manca e delle figure professionali al suo fianco nemmeno. Il tenore di Amici è pronto per la sua prima esperienza all’estero: attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha permesso ai suoi follower di ascoltare una parte in inglese della sua canzone Indispensabile. Potrebbe non essere l’unico brano che sta “trasformando”; potrebbe aver inciso un intero album per l’estero. E sappiamo bene quanto i tenori italiani piacciano in alti paesi! Basti pensare non solo all’intramontabile Pavarotti e al grande Bocelli, ma anche ai tre talenti de Il Volo.

Video Indispensabile in inglese di Alberto Urso, la reazione dei fan

Recentemente Alberto ha spiegato cosa farà coi soldi della vittoria ad Amici di Maria De Falippi e ora ha voluto fare una super-sorpresa ai suoi fan, che hanno reagito così su Instagram: “Indispensabile in inglese… piango!”; “Sta registrando Indispensabile in inglese. Sarà il progetto all’estero”; “Spaccherai all’estero? Risposta: sì”; “Semplicemente stai trasformando le tue canzoni dall’italiano all’inglese per renderle internazionali”; “L’estero ti aspetta. Adoro!”; “Stai incidendo la versione inglese per l’estero!”; “Stai diventando internazionale… Grande, Alby”.

Primi concerti di Alberto Urso dopo Amici 2019

Il vincitore di Amici 18 ha dato un’altra stupenda notizia: “Finalmente ci siamo, ragazzi! Sono felice di comunicarvi le date di due eventi unici insieme a una grande orchestra! Vi aspetto tutti per festeggiare i miei primi due veri concerti. Nelle storie trovate il link per acquistare i biglietti dalle ore 16 di oggi. Vi aspetto”. Ci sarà presto una qualche collaborazione con Tish? Per lei ha fatto un gesto inaspettato, che ha scatenato il gossip!